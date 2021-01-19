Прививка от коронавируса в Челябинске: сколько стоит, где поставить и кому нельзя

Что известно о массовой вакцинации от коронавируса в Челябинской области

С весны 2021 года мы жили в страхе перед коронавирусом. И очень долго не понимали, как его победить. А сейчас, кажется, получили эффективное средство защиты — вакцину. С февраля сделать прививку от COVID-19 сможет любой желающий южноуралец. Что известно о самой вакцине и вакцинации от коронавируса в Челябинской области?

КАКУЮ ВАКЦИНУ ВВОДЯТ

Пока для массовой вакцинации доступна только одна вакцина — «Гам-Ковид-Вак» центра имени Гамалеи. Также она известная под торговым названием «Спутник V». Это первая вакцина в мире, прошедшая регистрацию. По оценкам ученых, ее эффективность превышает 90%. Иммунитет сохраняется до двух лет.





С декабря прошлого года Челябинская область уже получила около 12 тысяч доз препарата. До конца февраля мы получим еще 152 тысячи доз.

КОМУ ПОЛОЖЕНА ПРИВИВКА И КАК ЗАПИСАТЬСЯ

Приоритетное право пока имеют различные группы риска: медики, педагоги, соцработники, волонтеры, полицейские и люди старше 65 лет. Также в области вот-вот начнут вакцинировать студентов вузов и работников крупных промышленных предприятий.

«Все остальные уже сегодня могут оставить заявку на вакцинацию в поликлинике по месту жительства. Их внесут в список и пригласят на прививку, когда появится свободная вакцина. А с 1 февраля подать заявку жители смогут дистанционно через портал „Госуслуги“», — замечают в минздраве Челябинской области.

К концу 2021 года власти планируют привить от ковид 60% всего взрослого населения области — это поможет создать популяционный иммунитет.



КОМУ ОТКАЖУТ

Испытания «Спутника V» начинались с трудоспособного населения. В конце прошлого года вакцина показала свою безопасность среди пожилых.

Действие препарата на детей, беременных и кормящих женщин пока не изучено — им откажут в прививке. «Спутник V» также не вводят аллергикам с вероятностью бурной реакцией на компоненты вакцины.

Отложить вакцинацию придется тем, у кого обострились хронические недуги или признаки ОРВИ. Этим людям предложат обратиться в клинику позже.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

У каждого пациента они свои. Бывает, что молодых бросает в жар, а пожилые вообще не чувствуют препарата.

«Побочные эффекты — нормальная реакция организма. У человека могут быть кратковременное повышение температуры, головная боль, слабость или боль в мышцах, суставах, заложенность носа, першение в горле, болезненность, отечность или припухлость в месте укола», — замечают в минздраве.

Недомогание обычно проходит в течение дня. Слишком серьезных побочных эффектов от «Спутника V» у челябинцев не было. Недомогание после прививки не является противопоказанием ко второму этапу.





Ранее первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт рассказала, что у вакцины побочных эффектов меньше, чем от лекарств, применяемых для лечения коронавируса.



ГДЕ СТАВЯТ ПРИВИВКИ

По области работают около 60 лицензированных пунктов вакцинации. Все они расположены на базе государственных медицинских учреждений. В частные клиники вакцина не поступает.

СКОЛЬКО СТОИТ ВАКЦИНА

«Спутник V» вводится в два этапа с разницей в три недели. Обе прививки абсолютно бесплатные. Ранее власти уже заявляли, что вакцина не будет поступать в частные медицинские центры — сделать прививку за деньги нельзя.

При вакцинации у пациента спросят паспорт и полис ОМС. Также нужно заполнить анкету и письменное согласие на прививку. После этого терапевт проведет первичный осмотр.

После приивки врачи советуют наблюдать за своим состоянием и носить маску, перчатки и соблюдать социальную дистанцию. Ведь эффективный иммунитет формируется только после повторной дозы.

Это все, что известно о вакцинации от коронавируса в Челябинске и в Челябинской области на середину января.