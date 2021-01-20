Их кровь спасает жизни: супруги из Челябинска уже полгода сдают «ковидную» плазму

На удивление уровень антител у обоих не снижается с лета

В мае прошлого года челябинцы Екатерина и Алексей Наренковы переболели коронавирусом. Уровень антител у обоих супругов до сих пор не упал — уже полгода они сдают антиковидную плазму для тяжелых больных. Что заставляет их делиться собственной кровью и почему оба до сих пор носят защитные маски, читайте в нашем материале.

«А в понедельник все заболели»

Как и многие россияне, прошлой весной Наренковы перешли на удаленку. Екатерина — бухгалтер, ее муж — инженер. Обстоятельства позволяли им трудиться дома. Но в какой-то момент затворничество стало пыткой и супруги решили выбраться на природу с друзьями. В компании из десяти человек они отправились жарить шашлыки на дачу.

«Мы надеялись: на свежем воздухе зараза нас не зацепит. До этой вылазки мы вели затворнический образ жизни. Среди наших знакомых заболевших не было. Мы и сами казались друг другу совершенно здоровыми. Вылазка была в пятницу, а в понедельник все заболели. Сначала думали, что нас продуло. А потом все как один перестали чувствовать запахи», — вспоминает Екатерина.

Через несколько дней вся компания получила положительные результаты на коронавирус. У одних болезнь была легкой, у других — средней степени тяжести. Наренковы слегли с пневмонией, легкие обоих супругов были поражены на 20—25%.

«Сначала появился небольшой кашель, температура. Они особо не напрягали. Но у нас с мужем началась паника. Мы не знали, чего ожидать. О болезни тогда даже медики мало что знали. И лекарств от нее не было. Самыми тяжелыми стали дни, когда симптомы пошли по нарастающей. В итоге мы вместе с мужем оказались в больнице в одной палате. Но все обошлось», — говорит Екатерина.

Из семьи потомственных доноров

Алексей Наренков из семьи потомственных доноров: кровь сдавали его отец, его дядя. Сам Алексей делал этот больше сорока раз — он почетный донор России. Однажды ему пришлось сдавать кровь для Екатерины. После этого случая и она тоже стала донором.





На призыв медиков поделиться антиковидной плазмой Наренковы откликнулись в числе первых. В первый раз они сдали ее в июле.

«Тогда на станцию переливания пришли три человека. В здание нас не пустили — боялись. Пришлось сдавать плазму в мобильном пункте. Сегодня я сдала антиковидную плазму уже в шестой раз, а мой муж Алексей — в седьмой раз», — говорит Екатерина.

Супруги знают: за антиковидную плазму сейчас платят деньги и дают дополнительные выходные. Но признаются: на удаленке выходные им не нужны, недостатка в деньгах в семье нет.

«Мы сдаем плазму, чтобы спасать жизни», — говорит Екатерина.





А еще, несмотря на высокие антитела, Наренковы стараются носить маску — заболеть во второй раз они не хотят.

Как стать донором ковидной плазмы в Челябинской области

Стать донором ковидной плазмы может любой человек в возрасте от 18 до 55 лет, имеющий на руках медицинское заключение о перенесенном коронавирусе. При этом у человека не должно быть хронических заболеваний, которые несовместимы с донорством в целом.

Прием доноров антиковидной плазмы ведет Челябинская областная станция переливания крови и ее филиалы:

— Златоуст, пр. Гагарина, 8 линия, 4;

— Магнитогорск, ул. К. Маркса, 160;

— Миасс, пр. Автозаводцев, 36;

— Челябинск, ул. Воровского, 68, ГБУЗ «ЧОСПК».

В Сатке и Южноуральске нет приема доноров, переболевших коронавирусом.

Записаться на забор плазмы можно по телефону: +7(351)232-78-88.

Донорам дают два выходных по донорской справке и компенсацию на питание в размере 612 рублей.

Также доноры антиковидной плазмы дополнительно получают по 2 тысячи рублей.