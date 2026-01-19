Губернатор Алексей Текслер празднует день рождения

Главе региона исполнилось 53 года

19 января свой день рождения отмечает Алексей Текслер. Символично, что дата эта близка с днем рождения Челябинской области — буквально два дня назад наш регион отпраздновал 92‑летие. За семь лет, что Алексей Текслер не просто руководит, а прославляет Южный Урал, сделано много масштабного и большого, адресного и личного.

Сегодня мы решили напомнить, как Челябинск и область ломают старые стереотипы. Для большинства жителей страны Южный Урал был регионом-загадкой: развитая промышленность, металлургия, суровость... Алексей Текслер стал главным амбассадором региона, в своих выступлениях, в посланиях он всегда говорит о красоте природы родного края, ее разнообразии и богатстве. Такой посыл поймали и сами южноуральцы: поток внутреннего туризма только растет, в области развиваются горнолыжные курорты, строятся глемпинги и новые экотропы.

«В последние годы наша работа с вами помогла открыть глаза многим на то, что у нас регион активно развивается, развиваются и хорошеют наши города, появляются новые объекты. И, собственно, „Культурная столица“. Победа в этом конкурсе — это не только про культуру, это про наше стремление становиться лучше, наши достижения», — сказал журналистам Алексей Текслер на встрече ко Дню российской печати в январе.

В последние годы культура региона совершает такой виток, что получение звания культурной столицы Челябинском, казалось, было логичным продолжением. Хотя и работа проведена колоссальная. «Курчатов-фест», музыкальные фестивали Юрия Башмета и Дениса Мацуева, театральный — Сергея Безрукова, «Сцена», «Золотая маска», «Театры без крыш», «Камерата», этнографические фестивали «Зимнее солнце Аркаима», «Крынка», Бажовский, «Блюда от верблюда» и десятки других разноформатных и ярких событий, словно пестрый ковер, украшают наш регион и продвигают его среди других.

Алексей Текслер активно позиционирует и развивает Челябинскую область как спортивный регион через масштабные события и поддержку инфраструктуры. В декабре на церемонии награждения лучших атлетов губернатор отметил рекорд — почти 4 тысячи медалей на российских и международных стартах. Он подчеркнул вклад в массовый спорт запуск новых объектов: ФОКи в Троицке, Еткуле, Кизильском, каток в Миасском, центр скалолазания, фиджитал-центр в Челябинске.

На всероссийском форуме в Самаре Алексей Текслер представил Южный Урал с «дерби» хоккейных клубов «Трактор» и «Металлург», стартом регистрации на Парижский полумарафон.

Алексей Текслер позиционирует область и как надежного партнера для импортозамещения, цифровизации и экспорта, привлекая инвестиции и технологии. Так, на Иннопроме‑2025 в Екатеринбурге Южный Урал подчеркнул свое технологическое лидерство, поднявшись на 7‑е место во всероссийском рейтинге. А на ПМЭФ‑2025 Челябинск удивил гостей экспозицией с примерами успешного применения робототехники. В 2025 году Челябинская область укрепила внешние связи с КНР и Республикой Белоруссией, направив фокус на логистику и экспорт.

Но забота о людях всегда ставится в центр всех решений Алексея Текслера. Запущены и продолжены ключевые проекты для повышения качества жизни в Челябинской области: строится метротрам, обновляется общественный транспорт, ремонтируются дороги — как федеральной и региональной сети, так и внутри городов и сел. Запущены программы обновления и модернизации коммунальной сферы и освещения уличной сети. В Челябинской области построено 134 и отремонтировано 266 объектов здравоохранения. 2025 год стал рекордным: введено в эксплуатацию 98 объектов, включая 4 крупные районные больницы, отремонтировано 80 объектов.

Челябинская область активно инвестирует в образование. С 2019 года построено 20 школ и более 70 детских садов. Ведется строительство уникального детского хирургического комплекса с передовым оборудованием, включая малоинвазивные и лазерные технологии. В Магнитогорске возводится многопрофильный медицинский центр,имеющий стратегическое значение для города и всего юга области.

Молодые студенты-родители в Челябинской области могут претендовать на отдельную выплату, получают региональную денежную поддержку и молодые учителя. А семьи, в которых чтут традиции и ценности десятилетиями, впервые получили признание: Южный Урал — единственный регион, где по инициативе губернатора учрежден знак отличия «Семейная доблесть».

Сегодня наш губернатор получает поздравления. Редакция информагентства присоединяется к ним!