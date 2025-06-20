Челябинская область на ПМЭФ-2025 заключила более 30 соглашений на 200 млрд рублей

Губернатор подвел итоги работы делегации региона на форуме в Северной столице

Интерес к Челябинской области большой. Это подтверждают цифры по итогам работы делегации региона на Петербургском международном экономическом форуме — 2025. За три дня было заключено более 30 соглашений. Общая сумма инвестиций, привлекаемых в различные сферы, превышает 200 миллиардов рублей, рассказал губернатор Алексей Текслер, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Высоко оценили участники ПМЭФ-2025 стенд Челябинской области. Со своей площадкой регион на форуме во второй раз. Ее посетили многие федеральные СМИ и известные люди. А играющие в шахматы роботы-манипуляторы челябинского производства произвели настоящий фурор среди гостей.

«В первую очередь, хотел бы сказать о том, что регион вызывает интерес. И у этого интереса очень много составляющих. Одна из них — стенд, он привлекает внимание. Мы показываем наши достижения и говорим о тех моментах, где мы являемся, безусловно, лидерами страны. Мы лидеры в промышленной робототехнике и доказываем это тем, что наши роботы играют в шахматы»,— говорит Алексей Текслер.

Несколько подписанных соглашений касаются туризма. Интерес к региону в этой сфере проявляют федеральные игроки.

«Мы подписали соглашения с рядом федеральных сетей отелей. И будем развивать туристическую инфраструктуру у нас в регионе. Много соглашений в сфере агропрома, и это тоже очень важно. Причем у нас есть свои традиционно сильные игроки, но мы приглашаем и федеральных игроков, развиваем таким образом наш регион», — отмечает губернатор.

Активную работу по привлечению в Челябинскую область инвестиций оценили на федеральном уровне. Регион поднялся с прошлогоднего 10 места на пятое в национальном рейтинге инвестиционного климата.

«Это почетно, и будем работать над тем, чтобы двигаться дальше, вперед»,— подчеркнул глава региона.

Алексей Текслер также сообщил, что провел более 40 встреч. Каждое такое общение — это будущие инвестиции.

«Экономика дает возможность не просто развиваться региону, это доходы и зарплаты наших жителей, это налоги и вложения в социальную сферу»,— говорит он.

Такой подход дает комплексное развитие Челябинской области. ПМЭФ как масштабная площадка предоставляет возможность двигаться вперед, резюмировал глава региона.