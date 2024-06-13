В Челябинской области молодые педагоги станут получать выплату

Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер

В Челябинской области запустят стимулирующую выплату для молодых педагогов. Об этом сегодня, 13 июня, во время обращения к депутатам Заксобрания региона сообщил губернатор Алексей Текслер.



«Запустим региональную стимулирующую выплату для молодых педагогов, которая будет осуществляться в течение трех лет с момента их трудоустройства, чтобы дополнительно мотивировать молодых учителей», — анонсировал глава региона.

Он отметил, что с 2019 года в области было построено и реконструировано 15 школ. Еще 10 учебных учреждений строится, из них два сдадут в этом году. За пять лет отремонтировали 67 школ и 116 детских садов.

Для самых маленьких построили 61 садик. Еще шесть появятся в этом году.