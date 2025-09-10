В селе Еткуль открыли современный ФОК с игровым залом

Спортивный объект в райцентре построили по поручению губернатора

В селе Еткуль Челябинской области официально открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом. В церемонии приняли участие глава района Юрий Кузьменков и министр спорта региона Владимир Иванов. Такой спортивный объект появился в райцентре по поручению губернатора Алексея Текслера, сообщает региональный Минспорт.

Физкультурно-оздоровительный комплекс включает в себя универсальный спортивный зал для игровых видов спорта, современный тренажерный зал и административный корпус. Это открывает новые горизонты для жителей района, которые теперь смогут активно вести здоровый образ жизни и принимать участие в многочисленных физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях, проводимых в Еткульском районе.

Министр Владимир Иванов подчеркнул, что новый комплекс предоставит спортсменам возможность заниматься спортом в современных и комфортных условиях, что, безусловно, повысит качество их тренировок. Он пожелал местным жителям удачи и здоровья и добавил, что этот спортивный комплекс станет важной базой для подготовки будущих чемпионов.

Строительство еткульского ФОКа велось по поручению губернатора Челябинской области и финансировалось из областного и местного бюджетов по программе «Развитие физической культуры и спорта». Здание ФОКа площадью более 2 000 квадратных метров включает большой одноэтажный спортивный зал и трехэтажное административное здание. В конце июля губернатор Челябинской области Алексей Текслер осмотрел практически готовый объект и положительно оценил результат.