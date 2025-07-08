Челябинская область подтвердила статус промышленного лидера на «Иннопром-2025»

Губернатор Алексей Текслер подвел итоги участия региона в форуме и выставке



Челябинская область успешно представила свои достижения на международной промышленной выставке «Иннопром-2025». Двухэтажный стенд региона, демонстрирующий передовые промышленные, инновационные и социальные проекты, вызвал огромный интерес участников форума.

«Мы представили проекты, которые не просто замещают импорт, а нацелены стать лучшими в мире», — отметил Алексей Текслер.

Особое внимание посетителей привлек макет индустриального кластера «Смарт Элемент» — уникального проекта стоимостью 700 млрд рублей, реализуемого совместно с китайскими партнерами. Этот масштабный проект, объединяющий цветную и черную металлургию, химическую промышленность и производство удобрений, не имеет аналогов в России. На форуме подписали меморандум о реализации этого проекта.

Среди ярких экспонатов стенда — первый в России ратрак для горнолыжных курортов от компании ДСТ-Урал, который уже этой осенью начнет работу на Эльбрусе; роботизированная машина пожаротушения, разработанная по заказу МЧС; и новые модели промышленных роботов от Челябинского завода роботов.

Помимо этого, Челябинская область подписала более 30 соглашений на сумму свыше 30 млрд рублей в различных сферах, включая промышленность и туризм.

Регион подтвердил свои позиции в топ-10 рейтинга эффективности промышленной политики Минпромторга России, заняв 7 место. Более того, председатель Правительства РФ Михаил Мишустин неоднократно упоминал Челябинскую область в ходе центральной стратегической сессии «Иннопром-2025», высоко оценив представленные проекты. В частности, он привел в пример производство ведущих мостов для отечественных грузовиков на автомобильном заводе «Урал». Производство поддержал Фонд развития предпринимательства.

«Мы успешно выполняем поручения президента России, направленные на достижение технологического лидерства. Наш регион, опорный регион, активно в этом работает. Уверен, что все проекты будут реализованы. А на следующих подобных форумах мы будем представлять уже новые проекты развития Челябинской области, а значит, всей страны», — подчеркнул Алексей Текслер.