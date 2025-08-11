Алексей Текслер подвел итоги визита в Республику Беларусь

Губернатор: «Выполняем задачу президента РФ — увеличивать интеграцию в рамках Союзного государства»

После встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко губернатор Челябинской области подвел предварительные итоги визита делегации в республику. Глава региона отметил, что стороны будут укреплять сотрудничество по ряду направлений.

За последние пять лет товарооборот между Беларусью и Челябинской областью вырос почти в два раза и превысил полмиллиарда долларов. Республика входит в тройку ключевых торговых партнеров региона, поставки будут расширены, в том числе в рамках импортозамещения.

«Республика Беларусь — наш стратегический партнер, входит в тройку ведущих партнеров по товарообороту, который ежегодно растет. Активно растут поставки белорусских товаров в Челябинскую область. Мы таким образом решаем другую стратегическую задачу — замещаем товары из недружественных стран на продукцию белорусских производителей. С другой стороны, развиваются кооперационные связи в части поставок товаров из Челябинской области в Республику Беларусь», — сказал Алексей Текслер.





Глава региона уточнил, что на встрече с президентом Беларуси обсудили новые проекты развития — например в сфере промышленной роботизации. Челябинская область, как лидер в этой области, видит перспективы в сотрудничестве с белорусскими партнерами по интеграции и сборке роботов.





В сфере сельского хозяйства планируется наращивание поставок продуктов питания. Основой белорусского экспорта в этой категории являются сыр, творог и мясо. Для развития южноуральских молочных ферм из республики будут поставлять спецоборудование.





Помимо этого, губернатор подчеркнул важность сохранения исторической памяти. Челябинск и Могилев стали городами-побратимами, теперь субъекты будут регулярно обмениваться делегациями, знакомить местных жителей с историей и культурой. Стороны также обсудили вопросы культурного обмена и взаимодействие вузов.

«В годы Великой Отечественной Челябинская область была центром тылового производства всего необходимого для фронта. У нас четыре города трудовой доблести. В нашем регионе ковалась победа. И молодежи из Беларуси мы готовы рассказать о том, как это было. Наша молодежь приедет в Республику Беларусь для того, чтобы посетить памятные места», — отметил губернатор.





Глава Челябинской области почтил память погибших в Великой Отечественной войне в Минске, Гомеле, возложил цветы к мемориалу «Детям — жертвам войны» в агрогородке Красный Берег, осмотрел Государственный мемориальный комплекс «Хатынь».

Алексей Текслер добавил, что главное в развитии сотрудничества — постоянное общение между людьми. Между Челябинском и Минском налажено прямое авиасообщение — летают два рейса в неделю.

«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин ставит перед нами задачу увеличивать интеграцию в рамках Союзного государства, и мы в этом направлении работаем и будем работать дальше», — резюмировал губернатор.

В планах делегации от Челябинской области — принять участие в экономическом форуме в Гомеле и выставке «Иннопром» в Минске, там будет представлен стенд региона. Ранее писали, что в столице Беларуси уже несколько лет функционирует южноуральский павильон, там представлена продукция местных производителей.