Челябинцы ищут новые точки соприкосновения с китайскими промышленниками

Южноуральскую делегацию возглавляет губернатор Алексей Текслер

Развитие и укрепление торгово-экономического и научно-технического сотрудничества между Челябинской областью и провинциями Китайской народной Республики — это главные цели визита в КНР южноуральской делегации во главе с губернатором Алексеем Текслером, сообщил он в своем телеграм-канале.

Первой точкой визита стал город Далянь китайской провинции Ляонин. Здесь делегация познакомилась с деятельностью компании Dongbei Special Steel Group Co.,Ltd, крупнейшего производителя спецсталей для аэрокосмической отрасли, авиастроения, ядерной энергетики и других высокотехнологичных секторов.

Компания является лидером в своей области и отвечает за более чем 50% научно-исследовательских проектов Китая по разработке новых материалов для черной металлургии. Производственные мощности предприятия составляют более 2,3 миллиона тонн стали в год, продукция экспортируется более чем в 30 стран мира.

«Мы видим большой потенциал для сотрудничества в металлургии и машиностроении, включая возможность локализации производства в Челябинской области», — отметил Алексей Теклер.

Также он добавил, что завод в Даляне демонстрирует опыт Китая, когда промышленные предприятия из крупных городов переносят на окраину.

«Это тот опыт, который нам, нашему индустриальному Челябинску, полезен и необходим», — подчеркнул губернатор.

Далянь — второй по величине город провинции Ляонин (КНР), один из самых экономически развитых городов мира и крупнейший нефтяной порт Китая (третий в мире), с развитой логистической инфраструктурой (обрабатывает 500 млн тонн грузов в год, включая 85% контейнерных перевозок Северо-Восточного региона). Обладает крупнейшим в стране морским портом и строит самый большой в мире аэропорт. В городе расположены представительства ведущих мировых компаний, развита научная и образовательная база (более 30 вузов), а также туристическая инфраструктура. Экономика Даляня базируется на морских перевозках, переработке морепродуктов, туризме и высокотехнологичной промышленности.

Далее губернатор ознакомился с деятельностью компании Kede CNC, ведущего китайского производителя высокотехнологичных систем ЧПУ, станков и промышленной робототехники, дочернего предприятия Dalian Guangyang Technology Group Co., Ltd.

Делегации показали с производственные мощности завода, рассказали об инновационных технологиях. Южноуральцев интересовали возможности сотрудничества с российскими партнерами.





«Kede CNC — промышленный производитель высококлассных систем с числовым программным управлением. Здесь производят востребованные в разных сферах промышленности станки. В нашем регионе активно работаем над привлечением инвестиций, создаем особую экономическую зону. Рассчитываем на то, что с китайскими предприятиями, которые занимаются станкостроением, мы сможем наладить кооперационные связи и, возможно, наладить производство в нашем регионе», — отметил Алексей Текслер, подводя итоги визита на завод Kede CNC.

Он добавил, что «потенциал для сотрудничества очевиден», теперь дело за малым — искать и найти конкретные точки соприкосновения.