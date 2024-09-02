В Челябинской области впервые вручили региональную награду «Семейная доблесть»

Знака отличия удостоены три многодетные семьи и 16 трудовых династий

В резиденции губернатора Челябинской области состоялся торжественном прием семей опекунов и трудовых династий. Областной награды «Семейная доблесть» удостоены три многодетные семьи и 16 трудовых династий.

Как подчеркнул Алексей Текслер в своем вступительном слове, сегодня в регионе закладывается традиция чествования многодетных семей и трудовых династий, и символично, что это происходит в Год семьи. Именно в ней с детства воспитывается уважение к труду, формируется интерес к профессии и любовь к Родине.





«Сегодня мы говорим слова глубокой благодарности тем, кто из поколения в поколение хранит верность выбранному делу. Я поддержал предложение профсоюзов региона о проведении ежегодного чествования трудовых династий Челябинской области. И считаю, что для нашего промышленного, сильного традициями региона это очень важно. Трудовые династии есть на многих наших предприятиях, они формируют его костяк и основу, помогают развивать производство, а значит, и наш регион, нашу великую страну», — подчеркнул Алексей Текслер.





Среди награжденных также люди, подарившие заботу и душевное тепло осиротевшим детям. Как отметил глава региона, посвятить свою жизнь ребенку, защитить его, окружить вниманием и любовью — это самый значимый человеческий подвиг.

Отдельные слова благодарности Алексей Текслер выразил супругам Тухватуллиным из Челябинска за воспитание сына, дважды удостоенного государственных наград:

«Любовь Васильевна и Ахат Салимович воспитали троих детей. Младший сын супругов, Александр Ахатович, пошел по стопам отца и стал военнослужащим. Сейчас он находится на линии боевого соприкосновения, непосредственно участвует в специальной военной операции. За смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, дважды награжден орденом Мужества и медалью „За отвагу“. Ждем возвращения Александра и всех наших ребят с победой».