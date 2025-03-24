Первая пара в Челябинской области получила студенческий капитал

Миллион рублей супруги Вафины уже потратили на покупку собственного жилья

Виктория и Руслан Вафины стали первой супружеской парой в Челябинской области, которая получила региональный студенческий капитал. Закон о выплате одного миллиона рублей родителям-студентам был принят по инициативе главы региона в сентябре 2024 года. Почему молодые супруги не стали откладывать появление первенца до окончания вуза и куда хотят потратить студенческий капитал, Вафины рассказали журналисту ИА «Первое областное».

Хотя оба супруга и учатся в вузе, свою пару Руслан и Виктория считают взрослой. Отцу семейства 27 лет: ему приходится совмещать обучение в МГТУ имени Носова и работу на ММК — Руслан трудится в листопрокатном цехе. Виктории — 24 года, несмотря на появление маленькой дочки, девушка не бросает учебу и получает специальность учителя физики.

Познакомились молодые на отдыхе в аквапарке. Руслан сразу приметил красивую девушку и взял номер ее телефона.

«Виктория родом из села Париж. У нее деревенское воспитание: она хорошая хозяйка. А мне отец всегда говорил: ищи для жизни деревенскую девушку», — рассказывает Руслан.

Молодой человек быстро понял, что не ошибся, и уже через два месяца сделал девушке предложение.

«Нужно быть решительным, ведь живем один раз. Я все делаю быстро», — замечает парень.

В октябре 2023 года влюбленные сыграли свадьбу, а через год в семье родилась дочка София. Сейчас девочке восемь месяцев. Супруги искренне говорят, что решение завести ребенка в студенчестве было осознанным.

«Сегодня многие не торопятся создавать семью и рожать, не хотят лишних трудностей. Но мне кажется: жизнь и есть череда испытаний, которые нужно преодолевать. Дети тоже одна из трудностей, но приятных. И я считаю, что лучше заводить детей молодыми. В старости как раз заниматься детьми не захочется. В старости захочется отдыхать. А пока силы есть и работает голова, надо действовать», — размышляет Руслан.

Своего жилья в Магнитогорске у Руслана с Викторией не было — приходилось снимать. На съем квартиры супруги тратили каждый месяц 25 тысяч. Льготная ипотека под 6%, признаются Вафины, была им не по карману. По этой льготной программе жилье можно купить исключительно в новостройках, а цены на новые квартиры высокие. Договорились, что будут копить на вторичку, а пока переехали к маме Руслана.

Новость о том, что в Челябинской области будут выплачивать студенческий капитал, Вафины прочитали в социальных сетях. Сразу поняли, что подходят под условия этой программы, и начали собирать документы: свидетельство о браке, свидетельство о рождении ребенка, справки с места учебы... Признаются, что это было несложно. Месяца через два пришло одобрение соцзащиты. И супруги решились на покупку квартиры.

«В итоге мы купили евротрешку, которая еще строится, под 6% годовых. Ипотеку брали на 30 лет. Но миллион студенческого капитала и 600 тысяч маткапитала позволили сократить этот срок почти наполовину», — рассказывает Руслан.

В конце июня 2025 года супруги уже получат ключи от собственного жилья.

Удивительно, но истории семейного счастья Вафиных нет и двух лет. Виктория и Руслан познакомились в апреле 2023 года, а уже успели создать семью, родить ребенка и купить квартиру.

«Можно своими руками создать свое счастье. Главное — захотеть», — замечают Виктория и Руслан.

Напомним, региональный студенческий капитал сегодня могут получить молодые родители, если возраст матери не превышает 24 лет, а первый ребенок родился не раньше 1 января 2024 года.

Оба родителя должны быть студентами, обучающимися впервые по очной форме по образовательным программам среднего профессионального или высшего образования. И постоянно проживать на территории Челябинской области.

Доходы семьи при этом значения не имеют.

Капитал можно получить только раз, при рождении первенца. Если в молодой семье во время обучения появится второй ребенок, а средства капитала еще не израсходованы полностью, то остаток будет увеличен на 20%.

Студенческий капитал можно направить на:

— улучшение жилищных условий в пределах Челябинской области;

— компенсацию платы за наем жилого помещения;

— получение родителями первого образования;

— получение дошкольного образования и оплату услуг по присмотру и уходу за ребенком в негосударственных образовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области и имеющих лицензию;

— оплату медицинских (реабилитационных, санаторно-курортных) услуг для родителей и детей;

— ежеквартальную денежную выплату.

Заявление на студенческий капитал нужно подавать в управление соцзащиты по месту жительства.