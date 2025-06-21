Челябинская область и Академия русского балета начали масштабное сотрудничество

Челябинские таланты получат бесценный опыт от лучших педагогов страны

В Челябинске состоялось историческое событие: подписание соглашения о долгосрочном сотрудничестве между Академией русского балета имени Агриппины Вагановой и правительством Челябинской области.

Это знаменательное событие, приуроченное к традиционному фестивалю, посвященному памяти выдающейся балерины Екатерины Максимовой. Документ подписали губернатор Челябинской области Алексей Текслер и ректор академии, народный артист России Николай Цискаридзе.

«Это значит, что педагоги академии будут приезжать к нам и давать мастер-классы нашим деткам, учащимся балетного отделения нашего института искусства. И это будет для них незабываемо и очень важно для дальнейшей карьеры», — сказал глава региона.

Он также выразил надежду, что сотрудничество приведет к тому, что выпускники академии будут работать в Челябинском театре оперы и балета.

Николай Цискаридзе, в свою очередь, отметил беспрецедентность масштаба визита.

«Наверное, впервые со времен Великой Отечественной войны академия в таком большом составе приехала на Урал», — подчеркнул маэстро.

Николай Цискаридзе выразил надежду, что посещение Челябинска артистами академии станет импульсом для привлечения молодых талантов в регион. Он также упомянул о значительных финансовых затратах на организацию такого масштабного выезда, подчеркнув важность государственной поддержки культуры. Маэстро сравнил ситуацию с положением дел в других странах, где государственная поддержка балета значительно ниже, что привело к закрытию многих трупп.

Визит артистов академии включает в себя не только мастер-классы, но и выпускной концерт учащихся академии. Подписание соглашения знаменует начало долгосрочного сотрудничества, направленного на развитие балетного искусства в Челябинской области. Это сотрудничество, по словам участников, обеспечит не только обмен опытом, но и возможность для молодых челябинских артистов получить образование высочайшего уровня.