Алексей Текслер дал старт второй волне регистрации на Парижский полумарафон

Запуск слотов произошел на форуме «Россия — спортивная держава» в Самаре

Губернатор Челябинской области запустил дополнительные слоты на участие в легкоатлетических забегах Парижского полумарафона. Это событие произошло сегодня на форуме «Россия — спортивная держава» в Самаре у стенда региона в выставочном павильоне.

«Парижский полумарафон уже стал визитной карточкой региона, брендом Челябинской области. С каждым годом к нему растет интерес у любителей бега со всей страны. Причем мероприятие теперь мы проводим в течение двух дней, участниками и гостями спортивного события становятся десятки тысяч людей. Мы всегда рады гостям, до встречи в уральском Париже!» — отметил Алексей Текслер.

В церемонии также приняли участие заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов, министр спорта Челябинской области Владимир Иванов, а также основатель и директор Парижского полумарафона Светлана Мамедалина.

«Приятно, что на моей родной земле проводится такое уникальное спортивное событие. Мы видим, что „королева спорта“ Челябинской области становится одним из центров развития легкой атлетики в России», — добавил Алексей Морозов.

Напомним, Парижский полумарафон пройдет 30 и 31 мая 2026 года в селе Париж Челябинской области. В этом году легкоатлетические забеги состоятся в 10-й раз. Регистрацию на первую часть слотов открывали в рамках Дней Челябинской области в Национальном центре «Россия» 10 октября 2025 года. Тогда любители бега раскупили их в кратчайшие сроки.