Более четверти экспорта Челябинской области приходится на Китай

Губернатор Алексей Текслер предложил новые пути сотрудничества

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел в Шэньяне (КНР) встречу с руководством провинции Ляонин, на которой обсуждались перспективы расширения сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Переговоры с секретарем партийного комитета Коммунистической партии Китая Хао Пэном и губернатором Ван Синьвэем посвятили расширению торгово-экономического, научно-технического, культурного и туристического взаимодействия.

Алексей Текслер подчеркнул стратегическую важность российско-китайского сотрудничества. Он представил Челябинскую область как регион с развитой промышленностью, охватывающей металлургию, машиностроение, АПК и высокие технологии.

«Самые крупные предприятия нашей страны, как в цветной, так и в черной металлургии, располагаются в Челябинской области. Также в регионе развито машиностроение, приборостроение. Мы крупный агропромышленный регион и в целом, наверное, как и провинция Ляонин, фактически работаем во всех отраслях промышленности», — сказал губернатор Челябинской области.

Для дальнейшего развития сотрудничества Алексей Текслер предложил укрепить логистическое взаимодействие, используя потенциал Челябинской области как ключевой транспортно-логистический узел для консолидации сборных грузов, в том числе сельскохозяйственной продукции. Это позволит упростить и удешевить экспортно-импортные операции между регионами.

Кроме экономического сотрудничества губернатор Челябинской области предложил расширить взаимодействие в сфере образования, науки, культуры, туризма и спорта, включая обмен студентами и преподавателями, проведение совместных исследований и культурных мероприятий. Он пригласил делегацию провинции Ляонин посетить Челябинскую область, совместив визит с участием в «Иннопроме» и Российско-Китайском ЭКСПО в Екатеринбурге.

Секретарь партийного комитета провинции Ляонин Хао Пэн поддержал предложения губернатора, отметив заинтересованность в развитии сотрудничества в производстве оборудования, нефтехимии, металлургии и других отраслях, а также в сфере переработки продуктов питания и сельскохозяйственного производства. Он подтвердил готовность организовать ответный визит делегации в Челябинскую область.