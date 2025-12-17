Новый медицинский центр в Магнитогорске объединит мощности трех горбольниц

Оказывать помощь пациентам будут врачи закрывающихся стационаров, а также новые специалисты

В 2026 году в Магнитогорске начнется строительство многопрофильного медицинского центра. В новом медучреждении объединят стационары горбольниц № 1, 2 и 3, оно сможет принимать одновременно почти 500 пациентов. Об этом ИА «Первое областное» сообщил глава города Сергей Бердников на пресс-конференции.

«Мы планируем объединить отделения хирургического профиля стационаров городских больниц № 1, 2 и 3. При этом корпуса зданий горбольниц № 1 и 2 построены в 1948—1963 годах и не подлежат реновации. Отделения терапевтического профиля будут сконцентрированы в горбольнице № 3. Все поликлиники останутся на своих местах для доступности оказания первичной медико-санитарной помощи населению Магнитогорска»,— уточнил Сергей Бердников.

Новый многопрофильный центр рассчитан на 494 койки. Оказывать медицинскую помощь пациентам там будут по 13 профилям. Это в том числе реанимация и интенсивная терапия. Работать в медцентре будут специалисты из закрывающихся стационаров, а также новые кадры.

«Централизация оказания медицинской помощи по профилю „хирургия“ решит актуальный вопрос дефицита кадровых ресурсов хирургической и анестезиологической служб в Магнитогорске. Для работы в многопрофильном медцентре будут перераспределены кадры из закрывающихся стационаров и дополнительно подготовлены новые. Одной из мер привлечения и сохранения врачей является обеспечение их жильем»,— добавил глава города.

Сергей Бердников уточнил, что в этом году муниципалитет предоставил медработникам 13 жилых помещений по договору соцнайма. Кроме того, выдано 23 постановления о разрешении на приватизацию служебных помещений.

«Строительство многопрофильного медицинского центра позволит увеличить доступность специализированной медицинской помощи жителям южной части Челябинской области, сконцентрировать профильные отделения и мощности трех существующих медицинских организаций на одной базе путем перераспределения имеющегося коечного фонда и его расширения в соответствии с установленными нормативами»,— резюмировал Сергей Бердников.

Кроме того, получать там медицинскую помощь смогут и жители Башкирии — в соответствии с законодательством РФ.

Напомним, строительство многопрофильного медицинского центра в Магнитогорске анонсировал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

На пресс-конференции также обсудили рост туристического потока. Сергей Бердников отметил, что инфраструктура Магнитогорска готова принимать большое количество гостей.