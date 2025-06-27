Актриса Челябинского молодежного театра получила «Золотую маску»

По итогам сезона 2023—2024 Ольгу Телякову отметили за лучшую женскую роль

Народная артистка России Ольга Телякова стала лауреатом «Золотой маски», сообщает пресс-служба Челябинского молодежного театра.

Вручение Российской национальной театральной премии по итогам сезона 2023-2024 состоялось в Казани.

Ольга Телякова получила награду за «лучшую женскую роль» Акакия Акакиевича в постановке «Петербургские повести» Молодежного театра.

«Это исторический момент для Молодежного театра: мы получили свою первую „Золотую маску“. Эта высочайшая награда — подтверждение высокого профессионализма Ольги Васильевны и уровня театрального мастерства всего нашего коллектива», — говорят в театре.

Добавим, спектакль попал в лонг-лист премии.

Отметим, по итогам минувшего сезона жюри премии рассмотрело 734 заявки от 472 российских театров в рамках шести отдельных конкурсов («Драма», «Опера», «Оперетта/Мюзикл», «Балет», «Театр кукол», «Эксперимент»).