Творческие встречи с Никитой Михалковым могут стать новой традицией Челябинской области

В столице Южного Урала начался «Разговор о смыслах» с режиссером

Сегодня в Челябинске проходит «Разговор о смыслах» — творческая встреча с легендарным режиссером и актером Никитой Михалковым, передает корреспондент ИА «Первое областное». Это уже второй приезд мастера на Южный Урал с рассказом о себе, кино и современности.

Послушать режиссера пришли студенты, волонтеры, ветераны СВО и общественные деятели. Публика сразу дала понять: хочется больше узнать о кино и самом мастере.

«Хотите узнать об этом? Конечно, я не очень понимаю, как я смогу выполнить социальный проект, который задуман. Ну, как пойдет!»— начал свой разговор Никита Сергеевич.

Встреча проходит по инициативе губернатора Челябинской области, а также депутатов Госдумы Яны Лантратовой и Александра Бабакова. Кстати, такое мероприятие может стать постоянным. В начале «Разговора о смыслах» губернатор Алексей Текслер вспомнил, что в прошлом году Никита Михалков привозил в Челябинск пьесу «Двенадцать» и уже проводил творческую встречу. Но тогда возникло ощущение, что о чем-то все-таки не договорили.

«Когда встреча закончилась, Никита Сергеевич обещал, что приедет, и вот сегодня он свое обещание сдержал. Я надеюсь, что это будет новой традицией — проводить такие встречи на Южном Урале»,— поделился губернатор.

Никита Михалков не стал ждать вопросы из зала и сразу перешел к делу: рассказу о своей семье, о том, что на них с братом «природа должна была отдохнуть» — родители ведь и так были гениальны, не может же так везти, чтобы дети переняли талант и стали мастерами в каком-то деле. А еще Никита Сергеевич моментально погрузился в тему кино: как снимался «Сибирский цирюльник», как работалось в степи и с такими легендами кино, как Олег Табаков, Людмила Гурченко, Олег Басилашвили.