Вспомнили главные культурные события, радости, открытия года. В нашем телеграм-канале можно проголосовать за то, что впечатлило лично вас.
Концерт классической музыки под открытым небом
Концерт оперной дивы Аиды Гарифуллиной и Государственного симфонического оркестра Челябинской области под открытым небом состоялся 7 июля 2023 года, и это был первый для Челябинска опыт подобного формата: на площадке у памятника Курчатову возвели сцену с качественным световым и звуковым оборудованием, расставили стулья для 3 300 зрителей и вели прямую трансляцию на телеканале ОТВ и на сайте 1obl.tv.
Концерт произвел впечатление грандиозного высококлассного зрелища: билетов не достать, арии из опер и произведения великих композиторов слушали все, кто собрался и за пределами импровизированного зала, приходили со стульчиками, целыми семьями. Ни жара, ни сады-огороды, ни пляжи-озера, ни усталость после рабочего дня, ни академический формат мероприятия не помешали челябинцам с восторгом принимать выступления оперных солистов.
Именно благодаря такому вау-эффекту и той горячей готовности, с которой город принял классический концерт будничным летним вечером, губернатор Челябинской области Алексей Текслер прямо со сцены заявил, что принято решение сделать Курчатов Fest ежегодным.
Бондарчук и Конюхов на премьере «Повелителя ветра»
На предпремьерный показ специально в Челябинск приехали Федор Бондарчук и российский путешественник Федор Конюхов, о путешествии которого и снят фильм. «Повелитель ветра» показали в только что открывшемся большом зале кинотеатра «Победа».
Конюхов приехал с женой и сыновьями, был очень растроган теплым приемом (зал встречал путешественника овациями), рассказал, что на главную роль пробовались и Мерзликин, и Машков, но деньги искал (и нашел) только Бондарчук. Отдельным событием стала совместная пресс-конференция создателей фильма и Федора Конюхова, потому что неутомимый море- и воздухоплаватель рассказал, как все было на самом деле, пока он летел вокруг Земли на высоте самолета в корзине на воздушном шаре. Например, что он за 11 дней ни разу не присел, не лег, а все время стоял (потому что иначе сразу бы примерз к ледяному полу). А также о том, как он понял, что Федор Бондарчук — сильный мужичок.
«Повелитель ветра» стал лидером проката в первый же уик-энд, но до рекордов отечественных кинохитов, типа «Чебурашки» и «Вызова», не дотянулся, несмотря на то, что снят по подлинной истории рекорда, с документальными подробностями и живым героем.
«РыжийФест», книжная ярмарка и писатели-звезды
Южно-Уральская книжная ярмарка и #Рыжийфест осенью 2023 года собрали пул звездных гостей: приехали создатель сериала «Смешарики» Джангир Сулейманов (он был впервые в Челябинске), писатели Алексей Иванов, Анна Матвеева, Василий Авченко, Евгений Гаглоев, Леонид Клейн, а также издатели, переводчики, кинематографисты, художники, мастера анимации, поэты, просветители. Свой новый роман «Чезар» о Челябинске представил и наш коллега, журналист Артем Краснов.
Книжный форум год от года набирает силу и укрепляет мускулатуру, становится площадкой для дискуссий, встреч, обмена мнениями и знакомства с новыми литературными и общественными трендами. И каждый год организаторы обещают перенести событие в более просторную локацию, потому что гостей все больше.
Сергей Безруков на съемках сериала «Плевако» в Троицке
Крупный кинопроект студии «РОК» — сериал об адвокате Федоре Плевако — в конце августа на три съемочных дня переместился в Троицк вместе с исполнителем главной роли Сергеем Безруковым и режиссером Анной Матисон, супругой артиста. Выяснилось, что современный Троицк превращается в уездный городок начала XX века буквально с помощью двух снопов соломы: исторический центр, не тронутый многоэтажной застройкой, сохранился в аутентичном варианте. Более того, Троицк таким образом превратился в Москву: здесь снимали столицу начала века и уже взрослого, практикующего адвоката Плевако, перемещающегося от брички в контору.
Сергей Безруков и его коллеги отзывались о кинематографичности Троицка в самых восхищенных выражениях и обещал рекомендовать эту съемочную площадку друзьям. В этом качестве Челябинскую область в 2023 году протестили еще две команды: режиссер Иван Соснин с сериалом «Юг» (на один съемочный день в Челябинск прилетал Алексей Серебряков) и съемочная бригада фильма «Уралочка» с Юлией Михалковой.
Новый, самый большой в городе кинозал
Киноцентр «Победа» в 2023 году открыл второй, большой кинозал на 603 места. Команда Теймура Халикова и Артема Созыкина полтора года назад реанимировала закрытый кинотеатр: начали с малого зала и осенью закончили ремонт основного, восстановив таким образом историческую конструкцию советского кинотеатра «Победа». Новый кинокультурный центр на Северо-Западе уже зарекомендовал себя креативным творческим пространством: здесь не только крутят лучшие премьеры сезона и киноклассику, которую озвучивают вживую актеры челябинских театров, но и устраивают аниме-фестивали, концерты стендап-комиков и встречи со знаменитыми писателями.
Второе открытие усадьбы Рябинина
Усадьба Рябинина, особенное атмосферное пространство для событий самого разного формата, пережила в 2023 году закрытие и новое открытие. Проект подхватил театральный и концертный продюсер Григорий Суслов, который открывал вареничную на веранде особняка. Повторно открывались торжественно и весело: концертом челябинской джаз-рок-банды Ghost Radio и пловом от челябинской кулинарной ОПГ «Хлеб Соль».
Летом во дворике усадьбы состоялись: премьера спектакля «Проклятый старый шут» по мотивам песен понятно какой группы, концерт регги-панков Truckdrivers, джазовый перформанс «Джаз в пяти картинках», выступил лидер группы «Кирпичи» Вася Васин, музыкант Михаил Башаков, а также случилась русская ярмарка, множество других интересных событий, а с началом зимнего сезона здесь открыли и внутренние комнаты, и теперь каждую неделю лучшие челябинские джазмены играют здесь вживую для пристрастной аудитории.
Открытие Дома Покровских
После глобальной реконструкции открылся для посещений старинный особняк у Исторического музея Южного Урала. Это тот самый дом, где собирался весь свет дореволюционного Челябинска: меценаты, купцы, доктора, просветители, общественные деятели. Особняк продолжает традиции: здесь проходят балы, костюмированные вечеринки, модные дефиле, театральные постановки, еще играют в бридж и проводят экскурсии.
Открытые фортепиано в парках и скверах
Ставить в городе инструменты со свободным доступом придумал экоактивист Дмитрий Закарлюкин («Вещеворот», «Разделяйка», GoGreenCenter), которому очень нравится играть на фортепиано в разных аэропортах и парках мира. Он рассказал, что благодаря живой музыке в самых красивых местах город становится добрее, радостнее и дружелюбнее (подробное интервью о проекте «Открытые клавиши» — здесь).
Первый инструмент цвета маджента установили в августе в Саду Победы, к немалому удивлению прохожих: «А что, на нем можно играть? Всем? И ночью тут останется стоять? Что, без охраны?» Мы с фотографом Маратом Муллыевым поспорили тогда, что через неделю точно сломают. Но нет. Инструмент продержался целый сезон, как и второй, на Алом поле. Печально сложилась судьба фортепиано в поселке Новосинеглазово, которое было сожжено в первый же уик-энд. Сейчас инструменты переехали на зимние квартиры, их подлечат и приведут в чувство, чтобы весной открыть новый сезон «Открытых клавиш» в Челябинске. Наши читатели назвали этот проект самым теплым: «потому что это сделано отдельными людьми для людей и на добровольных началах».
Напоминаем: в нашем телеграм-канале можно проголосовать за то, что впечатлило лично вас, а также предложить свой вариант главного культурного события года.
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