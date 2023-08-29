В Троицке снимают сериал «Плевако» с Сергеем Безруковым

Мы провели несколько часов на съемочной площадке, поговорили с актером о его знаменитом герое

Реквизиторы декорируют мостовую на фоне баннера, посвященного адвокату Федору Плевако

Актер на площадке. Дерево замотано в мешковину, потому что в этом эпизоде на дворе зима



Зрители и пресса













Подгоняют снегодув — пластиковый ящик с длинным толстым шлангом, как у гигантского пылесоса. Из него сыпятся маленькие белые как будто снежинки. Снимают проход главного героя от пролетки ко входу в здание. Он длится секунды три, максимум четыре.



Дымовая завеса дает, вероятно, эффект мороза



Дымовая завеса дает, вероятно, эффект мороза

Исполнитель маленькой роли ямщика приехал как будто прямиком из XIX века



Этот ямщик, управляющий пролеткой, просто находка. Он вместе с белой лошадью и настоящей повозкой «переехал» в сериал с Сергеем Безруковым из короткометражного художественного фильма



На съемочную площадку прибегает с лаем собака. Она определенно недоумевает, откуда на спокойной улице столько лошадей, людей, проводов и почему с ней не согласовали съемку. Ребята из группы пытаются хлопками отогнать барбоса, но нет. «Друзья, у кого-нибудь есть сосиски?» — обращается ко всем режиссер Анна Матисон.





Пес подходит обсудить сложившуюся ситуацию с Сергеем Безруковым



Этот ямщик, управляющий пролеткой, просто находка. Он вместе с белой лошадью и настоящей повозкой «переехал» в сериал с Сергеем Безруковым из короткометражного художественного фильма «Плевако. Адвокат страстей человеческих» , снятого местным объединением независимых кинематографистов «Кино по-троицки». Реквизиторы утвердили эту группу целиком, настолько все тут аутентично.На съемочную площадку прибегает с лаем собака. Она определенно недоумевает, откуда на спокойной улице столько лошадей, людей, проводов и почему с ней не согласовали съемку. Ребята из группы пытаются хлопками отогнать барбоса, но нет. «Друзья, у кого-нибудь есть сосиски?» — обращается ко всем режиссер Анна Матисон.

Наступает лето. Разматывают мешковину на деревьях, смахивают снег с балконных перил, переодевается главный герой, готовятся к съемкам сразу две повозки: одна попроще, другая побогаче, с тем киношным кучером. Двух дам из массовки сажают в запряженную повозку, те с видимой радостью вздыхают: долго пришлось стоять на ногах.



Всех расставляют на исходные. Лошади должны идти навстречу друг другу, молодой человек беседовать с девушкой у скамейки, три дамы прогуливаться, подбирая подолы (у них на ногах изумительные шнурованные кожаные сапожки по тогдашней моде!), а адвокат Плевако пересекает весь этот поток и направляется опять в контору.



«Так, стоп! У нас лето, мне не нужны мужчины в пальто, только во фраках. У нас наступило лето, а вы по-прежнему в зимнем шушуне, раздевайтесь!» — эта реплика обращена к ямщику. Растоптанные чуни на ногах остаются, это всесезонки.

Удивительно, но штендер с портретом Плевако в кадр не попадает.

За спиной Сергея Безрукова, в резиновых сапогах — режиссер сериала Анна Матисон, супруга актера

«Молодой человек, не надо размахивать саквояжем. Сразу видно, что он пустой. Мы же не машем так, когда разговариваем, правда? Поставьте его на скамейку, да и все», — объясняет режиссер задачу актеру массовки.



Позже, на пресс-конференции, Сергей Безруков особо подчеркнет, что режиссер Анна Матисон создает в кадре живую картинку, где есть и первый, и второй, и третий план: можно смотреть и на главного героя, и на любого персонажа в кадре, жизнь происходит всюду, это и есть правда.



Поправляют грим

Очень терпеливая троицкая массовка в гриме и костюмах с самого утра



Рядом с Сергеем Безруковым — исполнительница роли его жены, Марии Демидовой, актриса Ольга Лерман. Она еще не переоделась, но прическа уже в порядке



Удивительно, как вписалась вывеска «Трактир на Климова» на гостинице «Центральная» в кадр. Это не реквизит, это действуюшее заведение

«Можно, конечно, построить Москву в павильоне, но это совершенно не то, ее снимали-переснимали. Снимать уездный город в Москве довольно сложно, много современных деталей, которые мешают. У вас в Троицке удивительно в хорошей сохранности старые дома, атмосфера настоящего купеческого города, каким была Москва. Как можно было упустить такую возможность и не приехать на родину нашего главного героя? Это счастье — снимать у вас в старом центре, в любое время года. Я буду всем рассказывать, что в городе Троицке можно снимать старую Москву. Нужно только все дома восстановить»,

— прокомментировал выбор площадки Сергей Безруков.



«Мне показали дом, где родился Плевако. Это потрясающе, он цел. Я подумал, что здесь обязательно должен быть его музей. Умоляю, сделайте, сохраните, господа-товарищи! Пусть будет мемориальная доска. Ведь тут историческое место. Вот он, путь к реке, куда, по легенде, мать пошла с ним топиться, хлебнув горя: ведь Федор был незаконорожденным сыном. Сложная судьба с самого детства у моего героя»,

— отметил актер.

Актриса Ольга Лерман, исполнительница роли жены главного героя Марии Демидовой

«Это не в чистом виде байопик, а некая фантазия с элементами правды даст возможность людям. которые ничего не знали о Федоре Плевако, поинтересовались бы этим человеком. Его речи можно сравнить с текстами Льва Толстого: это потрясающий художественный русский язык, актерское мастерство, остроумие, мощная энергия. Пушкин юриспруденции! Присяжные слушали его и таяли. Его образ окутан легендами и анекдотами. Все мои друзья-адвокаты и сам Генри Маркович Резник говорят, что для них Плевако — это бог. Вот такой у вас великий земляк, и мы очень хотим, чтобы его полюбил зритель»,

— рассказал Сергей Безруков.





Южный Урал стал уникальной кинематографической локацией. В съемках принимали участие кинолюбители из Троицка («Кино по-троицки»), свой вклад в организацию съемочного процесса внесла и Ассоциация производителей кино и анимации Южного Урала: ребята помогали в поисках локаций, реквизита, героев массовки и параллельно набирались опыта работы в серьезном кино.

