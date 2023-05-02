В челябинской усадьбе Рябининых откроют ресторан восточной кухни

Проект по созданию свободной творческой площадки закрылся спустя год после запуска

Творческое пространство в усадьбе Рябининых, созданное командой Дмитрия Закарлюкина (GoGreenCenter), Анны Леготиной (историк архитектуры, главный куратор) и «Том Сойер Феста», закрыто. Об этом объявили авторы проекта.

«У самых лучших в мире проектов есть главное свойство — в какой-то момент они закрываются. Проект „Усадьба_Рябининых“ такой. Мы благодарны усадьбе за то, что с нами произошло в 2022 году, за то, что она стала временным шелтером, за то, что архитектура прошлого на время стала такой близкой и доступной. Каждый день у нас были открытия. Ну и, конечно, мы благодарны всем, кто поддерживал проект и просто нас, авторов этого проекта», — таков текст сообщения в ТГ-паблике Ryabinin_house.



В декабре 2022 года мы писали, что усадьба закрыта, проект поставлен на паузу. Дмитрий Закарлюкин в разговоре с Первым областным информагентством тогда признавал, что несмотря на то, что площадка стала в Челябинске новым качественным местом притяжения, принимавшим буквально любой формат культурных событий, проект оказался убыточным. Лекции об истории города, кино и моде, кинопросмотры под открытым небом, театральная лаборатория «Контур Любимовки», mini fest, концерты рок-групп и джаз-бандов, выставки, паблик-токи, спектакли плейбэк-театра, винтажные ярмарки, поэтические вечера — по большому счету, здесь не было ограничений для культурных активностей, и не было ни одного вечера летом 2022 года, чтобы в усадьбе было тихо и пусто.

«Проект оказался сложным с финансовой, с культурной и с сущностной стороны. Мне было важно не свалиться ни в коммерцию, ни в культпросвет-занудство. И что вышло? Баланс мы выдержали, но денег мы не заработали. Есть сейчас обязательства, которые мы продолжаем закрывать. Проект не окупился», — говорил в ноябре Дмитрий Закарлюкин.

По сути, экологический предприниматель Закарлюкин все это время платил владельцам (компания «Восточные ряды») помесячную арендную плату из личных средств, культурные события такой выручки не приносили.

«У меня смешанные чувства от закрытия проекта „Усадьба Рябинина“. Во-первых, есть удовлетворение. Мы это сделали. Мы смогли открыть ворота и пустить поток народа на территорию исторического особняка. Из заброшенного объекта культурного наследия усадьба стала знаковым, живым, очень теплым пространством для города. Во-вторых, это печаль. Оттого, что мы живем в городе, которому ничего этого не надо. С другой стороны, я себе напоминаю, что это не мы из России, а Россия — из нас, как говорил один знакомый. Третье чувство — это благодарность команде и собственникам, которые дали нам шанс. Я признателен ребятам, которые поверили в идею, а главное — показали всем, что так можно. Это удивительный и очень ценный опыт. Пусть не здесь, пусть не мы, но кто-то когда-то где-то придумает что-то похожее и будет уже знать, что это — возможно», — так резюмирует итоги проекта Дмитрий Закарлюкин.

Ему вторит и куратор историк архитектуры Анна Леготина. Она считает, что проект получил такой отклик от города, что стало понятно, как это важно.

«Очень жаль, мы влюбились в ваше место, познакомились с интереснейшими людьми! Вы просто спасли мою психику летом 2022 года»,

«Ребята, вы такой глоток воздуха, место, куда хочется приходить, где спокойно»,

«Возвращайтесь! Нашему городу нужны герои» — такие комментарии оставляют челябинцы под постом о закрытии усадьбы.

«У нас получилось создать очень душевное, творческое комьюнити, заинтересованное делать что-то хорошее, изучать город и его историю, развивать его культуру. У нас появился опыт обживания объектов исторического наследия. Мы поняли, что это возможно. Кто знает, может, найдем новую площадку и перенесем туда этот красивый, романтический и сложный проект», — рассуждает Анна Леготина.

Пока у команды нет четкого понимания, что дальше. Владельцы исторического особняка, по нашей информации, планируют открыть там ресторан восточной кухни.