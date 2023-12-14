В Челябинске переозвучат кинофильм «Реальная любовь»

В режиме реального времени, в большом зале кинотеатра «Победа»

Проект «Закадр», придуманный режиссером Романом Прецером с актерами челябинских театров, завершит год озвучкой нестареющего новогоднего хита «Реальная любовь».

«Когда мы только начинали „Закадр“, то уже знали наверняка, что просто обязаны озвучить этот фильм в последние недели года, чтобы зарядить себя и зрителей на новогоднее настроение», — говорят участники проекта.



Десять параллельных историй (по легенде, обрывков и эскизов ненаписанных сценариев режиссера Ричарда Кёртиса), комичных, наивных, нарочно сентиментальных или серьезных до слез, будут озвучивать актеры Камерного и Молодежного театров, а также театра «Скарабей». Мы успели выучить наизусть не только коллизии, но и диалоги из «Реальной любви», но тем занятнее будет слушать новые челябинские голоса героев Киры Найтли, Хью Гранта, Билла Найи, Алана Рикмана, Лиама Нисона — и еще раз поверить в рождественское чудо, настолько убедительно созданное в кино.

Начало — в 19:00 22 декабря, 18+.