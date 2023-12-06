В Челябинске состоится аниме‑кинофестиваль

Ural Asian Fest запланирован на 9 декабря в кинотеатре «Победа» на весь день и на всю ночь

На весь день и на всю ночь 9 декабря, с 10 часов утра до поздней ночи, кинотеатр «Победа» превратится в аниме-центр: здесь состоится большой Ural Asian Fest.

Организаторы утверждают, что это не просто гик-косплей-фест с дресс-кодом, а «совершенно новый азиатский фестиваль».

«Никогда такие косплей-фесты не проводились на площадках кинотеатров. Максимум, что могло быть, — предпоказ с тусовкой. А мы объединяем ярмарку, новое и культовое кино, мастер-классы, шоу-программу, косплей… Задействуем сразу огромное пространство — кинотеатр, по сути, перерыт — и показываем только аниме», — пояснил концепцию один из учредителей кинокультурного центра «Победа» Артем Созыкин.

Запланирована демонстрация шедевров аниме на большом экране, косплей-шоу с номинациями, а также большая ярмарка. Но главное событие — премьера фильма Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица», который кинокритики уже назвали визуальным шедевром. Это первый за последние десять лет полнометражный мультфильм японского мастера анимации, он как раз выходит в прокат накануне, 7 декабря. В «Победе» «Мальчик и птица» будет демонстрироваться в классической и авторской озвучке от «Студийной банды» (в разное время, в разных залах).



На ночную программу действует строгое возрастное ограничение: 18+. Ночью на большом экране будут крутить культовую «Паприку» и финал «Атаки титанов», сразу две части.