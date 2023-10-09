В первый уикенд фильм Игоря Волошина «Повелитель ветра» возглавил топ кинопроката по России, набрав больше 120 миллионов рублей. В Челябинской области аналогичная картина: кинопремьера о Федоре Конюхове набрала за три дня проката 3 миллиона 341 тысячу рублей (на 100 тысяч обгоняет сборы «Барби»). Таковы данные системы ЕАИС.

Фильм, представленный в Челябинске на прошлой неделе лично Федором Конюховым, режиссером Игорем Волошиным и продюсером, исполнителем главной роли Федором Бондарчуком, ожидаемо возглавил таблицу кассовых сборов. Как пишет издание «Кинобизнес», этот результат лишь немного уступает результатам другого отечественного блокбастера — «Сердце пармы» (136,6 млн рублей), который вышел на экраны год назад.

Стартовавшие одновременно с «Повелителем ветра» «Гардемарины 1787. Мир» уверенно идут на 14-м месте таблицы с результатом 103 тысячи рублей. 

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В Челябинске состоялся предпремьерный показ фильма «Повелитель ветра». В кинотеатр «Победа» приехали Федор Конюхов, Федор Бондарчук, режиссер Игорь Волошин.