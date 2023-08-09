В челябинском кинотеатре «Победа» готовят к открытию большой зал Это будет самый вместительный кинозал в городе: 603 места



В кинотеатре «Победа» на Комсомольском проспекте по проекту сразу было два зала: большой и малый. В большом традиционно крутили кинопремьеры для взрослой аудитории, малый предназначался для детского репертуара. Полтора года назад, в январе 2021-го, когда Артем Созыкин и Теймур Халиков



Сейчас в малом зале устраивают показы



В большом зале «Победы» начинается ремонт и химчистка кресел. По количеству мест он превосходит кинозалы в «Мегаполисе», «Синема Парке» и «Импульсе» и на данный момент является самым большим кинозалом в городе. О дате открытия мы сообщим дополнительно.

Как сообщил Первому областному информационному агентству один из руководителей киноцентра Артем Созыкин, собственники здания, в котором находится кинотеатр «Победа» и заведение «Вкусно — и точка» (ООО «Проспект»), дали добро на запуск большого зала.В кинотеатре «Победа» на Комсомольском проспекте по проекту сразу было два зала: большой и малый. В большом традиционно крутили кинопремьеры для взрослой аудитории, малый предназначался для детского репертуара. Полтора года назад, в январе 2021-го, когда Артем Созыкин и Теймур Халиков открыли закрытую «Победу» , они первым делом привели в порядок малый зал: установили новое звуковое и кинооборудование, провели химчистку кресел, покрасили стены.Сейчас в малом зале устраивают показы фестивальных лент и легендарных блокбастеров , с 3 августа идет киномарафон «Гарри Поттера» , 26 августа здесь пройдет Ночь кино.В большом зале «Победы» начинается ремонт и химчистка кресел. По количеству мест он превосходит кинозалы в «Мегаполисе», «Синема Парке» и «Импульсе» и на данный момент является самым большим кинозалом в городе. О дате открытия мы сообщим дополнительно.

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