В Челябинск приезжает блюзмен Михаил Башаков

Единственный концерт состоится в Усадьбе Рябинина

Гитарист Михаил Башаков из Санкт-Петербурга стал знаменитым, когда перепел по-русски хит Don’t worry, be happy, что в переводе означает «Не парься, будь счастлив», а также сделал кавер на песню Living Next Door To Alice.Музыкант называет свою музыку русским народным блюзом (при всем уважении к народам, проживающим на берегах Миссисипи). Он обладатель «Золотого граммофона» и «Золотого диска» «Нашего Радио».Михаил Башаков выступает вместе с Борисом Плотниковым (Екатеринбург), известным исполнителем на губной гармонике. Единственный концерт состоится 20 октября в Усадьбе Рябинина (в нашем телеграм-канале мы разыграем билеты). На концертах этого талантливого дуэта обычно очень душевно: песни умные, разговоры о том о сем, настроение домашнего праздника. Сбор гостей — в 18:00. 18+