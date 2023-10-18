Гитарист Михаил Башаков из Санкт-Петербурга стал знаменитым, когда перепел по-русски хит Don’t worry, be happy, что в переводе означает «Не парься, будь счастлив», а также сделал кавер на песню Living Next Door To Alice.
Музыкант называет свою музыку русским народным блюзом (при всем уважении к народам, проживающим на берегах Миссисипи). Он обладатель «Золотого граммофона» и «Золотого диска» «Нашего Радио».
Михаил Башаков выступает вместе с Борисом Плотниковым (Екатеринбург), известным исполнителем на губной гармонике. Единственный концерт состоится 20 октября в Усадьбе Рябинина (в нашем телеграм-канале мы разыграем билеты). На концертах этого талантливого дуэта обычно очень душевно: песни умные, разговоры о том о сем, настроение домашнего праздника. Сбор гостей — в 18:00. 18+
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