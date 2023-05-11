В особняке Покровского в Челябинске состоится вечер игры в бридж

В полном соответствии с традициями Дома общественного собрания

В воскресенье, 14 мая, Исторический музей Южного Урала возрождает традиции старинного особняка Покровского, где, как известно, в конце XIX — начале XX века размещался Дом общественного собрания, и объявляет вечер карточной игры.

«В соответствии с пунктом 24 Устава Дома общественного собрания от 11.06.1871 года: «...карточные вечера назначаются три раза в неделю: во вторник, четверг и воскресенье», — цитируют документ в паблике музея.



Предполагается, что гости для начала совершат экскурсию по особняку, а после чайной паузы приступят с интеллектуальной карточной игре. Вход свободный, даже если вы не собираетесь играть, а хотите просто понаблюдать со стороны. В зале библиотеки разрешается играть и в любые настольные игры. Организаторы уточняют, что нарядный дресс-код приветствуется. 11+

Прошлым летом мастер-классы по игре в бридж устраивали в особняке Рябининых.