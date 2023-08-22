В Челябинской области готовятся съемки сериала об адвокате Плевако

На один-два съемочных дня приедет исполнитель главной роли Сергей Безруков

В Троицке Челябинской области началась подготовка к съемкам нескольких эпизодов сериала «Плевако», главную роль в котором играет Сергей Безруков. Это проект студии «РОК» при поддержке Института развития интернета, телеканала НТВ и онлайн-кинотеатра Premier. Режиссер — Анна Матисон, супруга актера.

Съемки начались в прошлом году и проходят в основном в Москве. В Троицк, на родину Федора Плевако, съемочная группа, по нашим данным, планирует приехать на пару дней. Ассоциация производителей кино и анимации Челябинской области помогает в подготовке к съемкам проекта.

«К нам тоже обратились за помощью в поиске реквизита. Например, нужна телега, и пока мы не представляем, где ее взять. На самом деле, непросто найти подлинные вещи начала XX века. Мы глубоко погрузились в тему, когда снимали наш художественный фильм о Плевако», — рассказал руководитель объединения «Кино по-троицки» Сергей Верховцев.

Когда в город приедет народный артист России Сергей Безруков, представители съемочной группы предпочитают не афишировать, понимая, что популярность артиста и толпы его поклонников могут помешать съемке. Сам Безруков в одном из интервью говорил о своем герое, выражая восхищение его талантом, порядочностью, готовностью защищать людей в самых безвыходных ситуациях.

Напомним, местный фильм о Федоре Плевако на полном энтузиазме и без бюджета сняли в прошлом году независимые кинолюбители из Троицка. Они надеются услышать мнение московских коллег о своей работе.