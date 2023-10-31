В Челябинске состоится стендап-концерт Саши Малого

Выступления комика выделяются сильной экспрессивностью

В Челябинск с большим сольным концертом приезжает стендап-комик Саша Малой. Главной особенностью выступлений парня считается сильная эмоциональность: Саша громкий, искренний и очень экспрессивный.

Малой — резидент «Стендап-клуба #1» и участник ютуб-шоу «Книжный клуб», «Разгоны» и «Самый умный комик».

В Сети у комика вышли два больших видеоконцерта «Консьерто Вульгар» от 2020 года и «Падший ангел» (сентябрь 2023-го). Последний набрал уже более 500 тысяч просмотров на youtube.

Концерт Саши Малого пройдет в большом зале челябинского кинотеатра «Победа» 5 ноября. 18+