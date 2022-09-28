Как в Челябинской области прошла первая неделя мобилизации

Первые резервисты уже отправились на сборы

Сегодня, 28 сентября, ровно неделя, как в России объявили частичную мобилизацию. Информагентство «Первое областное» собрало, чем и как жила Челябинская область эту неделю в условиях нового режима — частичной мобилизации.



Кто подлежит частичной мобилизации?







21 сентября президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам об объявлении в стране частичной мобилизации, а глава Минобороны Сергей Шойгу пояснил, кто будет отправлен на службу.



Итак, призыву подлежат только те граждане, кто находится в запасе, то есть имеет на руках военный билет.





«Под частичную мобилизацию попадут люди, призванные из запаса, не те, кто никогда ничего не слышали про армию. Это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, которая сегодня нужна, имеет боевой опыт. Ни о каком призыве студентов, обучающихся в вузах, речи не идет. Пусть спокойно ходят на занятия. Тех, кто служит по призыву, это тоже не касается, они не подлежат отправлению в зону проведения спецоперации»,

— уточнил Сергей Шойгу.



По российским законам резерв Вооруженных сил РФ сформирован из граждан, которые:



— учились в вузах с военной кафедрой;



— закончили вузы с программой военной подготовкой;



— уклонялись от службы в армии до наступления 27 лет;



— прошли альтернативную военную службу;



— уволились с военной службы по контракту.



Также к запасникам относятся женщины, имеющие профессию, которая делает их военнообязанными.



Уже в воскресенье, 24 сентября, жители Челябинской области проводили первых мобилизованных. 25 человек уехали в Чебаркуль из Сосновского района. Среди них немало танкистов, их истории — в репортаже информагентства с места сборов.



Кого освобождают от мобилизации?







Не будут призываться в рамках частичной мобилизации:



• забронированные граждане, к ним относятся работники предприятий оборонной промышленности;



• признанные временно не годными по состоянию здоровья;



• занятые постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидами I группы;



• имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет;



• те, чьи матери кроме них имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа;



• военные пенсионеры в отставке (кому больше 65 лет или которые были сняты с воинского учета по состоянию здоровья);



• граждане, проживающие вне России и не состоящие на воинском учете.



Кроме того, для обеспечения стабильной и бесперебойной работы финансовой системы страны, а также важных для граждан и экономики высокотехнологичных отраслей Минобороны РФ освободило от призыва в рамках частичной мобилизации IT-специалистов, работников связи, СМИ, финансового рынка.



Накануне Минцифры РФ опубликовало список из 195 специальностей, рекомендованных к отсрочке от частичной мобилизации.

«Уточнили, какое образование имеют профильные специалисты в ИТ-компаниях и операторах связи. Перечень составлен на основе предложений отраслевых ассоциаций и системообразующих компаний и в целом комплексно отражает структуру их занятости. ИТ и связь развиваются стремительными темпами, поэтому многие в отрасль приходят из смежных специальностей»,

— говорится в сообщении.

Как получить отсрочку от мобилизации?





С 27 сентября на «Госуслугах» открыли форму по отсрочке от частичной мобилизации. Заявление оформить должен сам сотрудник, к нему необходимо будет приложить форму подтверждения его соответствия необходимым требованиям, подписанную электронной подписью генерального директора организации.



Основанием для освобождения от привлечения к призыву по мобилизации будут считаться списки, которые предъявят руководители этих организаций. Списки готовятся по установленной форме и подаются в Генеральный штаб ВС РФ.



При этом освобожденные от мобилизации должны обязательно иметь высшее образование по соответствующим специальностям и направлениям подготовки.



Как будет организована работа с семьями мобилизованных и какая поддержка их ждет?







21 сентября губернатор Челябинской области выступил с обращением. Он потребовал от глав территорий и чиновников отменить отпуска и мобилизовать все силы для эффективной и оперативной работы. В четверг глава региона провел областное совещание, где обратил внимание правительства региона и всех руководителей на работу с семьями мобилизованных.



«Необходимо обеспечить семьи наших ребят, которые будут мобилизованы в армию, заботой, вниманием. Посмотреть, какие у них есть проблемы, и решить их», — заявил губернатор.



Алексей Текслер предупредил южноуральцев о возможном распространении фейковой информации.



«Я хотел бы обратить внимание: сейчас в информационном пространстве неизбежно усилится поток откровенной лжи, будут массово распространяться фейки, чтобы спровоцировать или запугать людей. Мы уже обсудили это с руководством силовых структур, и я прошу всех вас, коллеги, координировать информационную работу на местах. Обращаюсь ко всем жителям региона, прошу всех ориентироваться на официальную информацию органов власти, военных комиссариатов, не верить фейкам и непроверенным сообщениям в социальных сетях, телефонным звонкам», — пояснил Алексей Текслер.



Между тем министр здравоохранения Челябинской области Агата Ткачева констатировала, что мобилизация не повлияла на доступность и качество медицинской помощи на Южном Урале.



Кроме того, мобилизованных гражданам сохранили трудовые гарантии, для них в Госдуму внесли законопроекты о кредитных каникулах и единовременной выплате в 300 тысяч рублей. Отдельные предприятия и граждане оказывают материальную помощь отправляемым на службу и их семьям.



Также граждане, попавшие под мобилизацию, получат выплаты и все социальные гарантии как военнослужащие, которые служат по контракту.



Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко и челябинское отделение Общероссийского наародного фронта объявили о приеме жалоб по нарушениям правил частичной мобилизации.



На сегодняшний день часть муниципалитетов отправила первых мобилизованных на сборы. Накануне 35 челябинцев уехали на боевое слаживание в Екатеринбург. В администрации Нагайбакского района рассказали, что планируется направить для участия в спецоперации около 120 человек, семь человек уже уехали на сборы. В Варне к пункту дислокации первые 35 мобилизованных жителей Варненского, Карталинского, Чесменского и Брединского районов отправились 27 сентября.



В Катав-Ивановске первый призыв 27 человек состоялся сегодня ночью с 27 на 28 сентября. По словам главы муниципалитета Николая Шимановича, до конца недели будут мобилизованы порядка 128 жителей Катав-Ивановского района и Усть-Катавского городского округа.



Информационное агентство «Первое областное» продолжает следить за развитием событий и освещать ход частичной мобилизации в Челябинской области.