Челябинский омбудсмен начала прием обращений по нарушениям порядка частичной мобилизации

Попасть к Юлии Сударенко можно без предварительной записи

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко начала прием обращений по вопросам частичной мобилизации. Объявление об этом челябинский омбудсмен разместила в понедельник, 26 сентября, в официальном телеграм-канале уполномоченного и на странице «ВКонтакте».

«С сегодняшнего дня ежедневно мной и сотрудниками моего аппарата ведется прием жителей по вопросам частичной мобилизации. Если вы столкнулись с нарушением законодательства о мобилизации, обращайтесь. С каждым случаем будем работать индивидуально», — сообщает Юлия Сударенко.

Аппарат уполномоченного будет принимать ежедневно с 08:30 до 17:30 без предварительной записи по адресу: город Челябинск, ул. Цвиллинга, 51а. Обратиться можно также по телефону 8 (351) 737-15-41.