Катав-Ивановский район готов отправить в войска первую группу мобилизованных 27 мужчин уедут служить в ночь с 27 на 28 сентября



По словам Николая Шимановича, 128 человек в двух муниципалитетах должны быть мобилизованы до конца недели. Первая группа из 27 призывников уедет в учебный центр для боевого слаживания уже в ночь с 27 на 28 сентября.



Напомним, 21 сентября президент РФ



Как сообщало Первое областное информагентство, в субботу, 24 сентября, Глава Катав-Ивановского района Николай Шиманович сообщил о планах по частичной мобилизации жителей муниципалитета. Объединенный военкомат Катав-Ивановского района и соседнего Усть-Катава должен поставить под ружье 128 человек.По словам Николая Шимановича, 128 человек в двух муниципалитетах должны быть мобилизованы до конца недели. Первая группа из 27 призывников уедет в учебный центр для боевого слаживания уже в ночь с 27 на 28 сентября.Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации . Всего по стране должны быть призваны 300 тысяч человек. Основные военно-учетные специальности, востребованные Минобороны, — стрелки, танкисты, связисты.Как сообщало Первое областное информагентство, в субботу, 24 сентября, из Сосновского района отправилась на чебаркульский армейский полигон группа мобилизованных танкистов и водителей.

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