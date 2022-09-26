Глава Катав-Ивановского района Николай Шиманович сообщил о планах по частичной мобилизации жителей муниципалитета. Объединенный военкомат Катав-Ивановского района и соседнего Усть-Катава должен поставить под ружье 128 человек.
По словам Николая Шимановича, 128 человек в двух муниципалитетах должны быть мобилизованы до конца недели. Первая группа из 27 призывников уедет в учебный центр для боевого слаживания уже в ночь с 27 на 28 сентября.
Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Всего по стране должны быть призваны 300 тысяч человек. Основные военно-учетные специальности, востребованные Минобороны, — стрелки, танкисты, связисты.
Как сообщало Первое областное информагентство, в субботу, 24 сентября, из Сосновского района отправилась на чебаркульский армейский полигон группа мобилизованных танкистов и водителей.
По словам Николая Шимановича, 128 человек в двух муниципалитетах должны быть мобилизованы до конца недели. Первая группа из 27 призывников уедет в учебный центр для боевого слаживания уже в ночь с 27 на 28 сентября.
Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Всего по стране должны быть призваны 300 тысяч человек. Основные военно-учетные специальности, востребованные Минобороны, — стрелки, танкисты, связисты.
Как сообщало Первое областное информагентство, в субботу, 24 сентября, из Сосновского района отправилась на чебаркульский армейский полигон группа мобилизованных танкистов и водителей.