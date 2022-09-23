В Госдуму РФ внесли законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных граждан

По договорам займа от платежей могут освободить и членов семей военнослужащих

Сенаторы Совета Федерации вместе с депутатами Госдумы вносят законопроект о кредитных каникулах для участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба Совета Федерации.

В документе предусматривается порядок предоставления заемщикам льготного периода в виде приостановки платежей по кредиту или уменьшение размера платежей в течение такого льготного периода. Законопроект также предполагает прекращение обязательств как по кредитным договорам самого военнослужащего, так и по кредитным договорам лиц, находящихся у него на иждивении. Речь идет о случаях гибели военнослужащего при прохождении военной службы или в результате увечья.

«Кредитор должен будет рассмотреть требование заемщика в срок, не превышающий 5 дней. Если от кредитора не будет ответа в течение 10 дней, льготный период устанавливается автоматически со дня направления требования или с даты, указанной в нем», — пояснил сенатор Николай Журавлев.

Напомним, в среду Центробанк рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям предусмотреть кредитные каникулы для мобилизованных.