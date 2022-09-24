Сосновский район отправил в войска первых мобилизованных танкистов

Но сначала парням предстоит трехнедельное боевое слаживание на полигоне под Чебаркулем

24 сентября из Долгодеревенского в Чебаркуль уехали 25 мужчин, попавших под объявленную президентом РФ частичную мобилизацию. Молодым людям предстоит пройти учебу и переподготовку в чебаркульском учебном центре, лишь затем они отправятся в зону специальной военной операции. Как провожали ребят и что они испытывают сами — в репортаже Первого областного информагентства.









Небольшая площадка перед входом в военкомат Сосновского района утром 24 сентября забита до упора: каждого из 25 мобилизованных провожают пять-шесть человек. Это родители, родственники, супруги, друзья. Женщины в основном с мокрыми глазами. Мужики, наоборот, выглядят оживленно. Бывалые дают призванной молодежи (все мобилизованные младше 35 лет) советы из собственного опыта: как вести себя под обстрелом, как устранять какие-то неполадки в танках.











Именно в танках. Задача, поставленная Сосновскому райовоенкомату областным комиссариатом и командованием Центрального военного округа — набрать команду водителей и, прежде всего, танкистов. Районный военком Александр Губин подтверждает: все мобилизованные служили в армии. Трое имеют опыт участия в боевых действиях, двое — офицеры запаса. В учебном центре им предстоит стать командирами взводов.

(напомним, частичная мобилизация была объявлена только 21 сентября — прим. редакции), но мы справились. Очень помогла администрация района. У всех ребят — требующиеся военно-учетные специальности. Мы рассылали больше повесток, чтобы иметь резерв, но он не понадобился: уклонистов нет, все явились сегодня», «Очень сжатые сроки отправки, но мы справились. Очень помогла администрация района. У всех ребят — требующиеся военно-учетные специальности. Мы рассылали больше повесток, чтобы иметь резерв, но он не понадобился: уклонистов нет, все явились сегодня»,

— делится военный комиссар.



Сама процедура отправки довольно длительная. Сначала полковник запаса Губин по одному вызывает из собравшейся толпы водителей, уходит с ними на инструктаж. Оставшиеся продолжают ждать. И, конечно, делятся мнением о мобилизации.





Сама процедура отправки довольно длительная. Сначала полковник запаса Губин по одному вызывает из собравшейся толпы водителей, уходит с ними на инструктаж. Оставшиеся продолжают ждать. И, конечно, делятся мнением о мобилизации.

Житель Теченского поселения Сергей на гражданке работает огнеупорщиком на «Мечел-Коксе». Срочку служил наводчиком-оператором на танке Т-80. Как и большинство сверстников, по его словам, политикой никогда не интересовался. Мобилизации не особенно рад, но необходимость ее не отрицает.



«Да давно надо было объявить, чего тянули? Страна большая, возможности у нас есть», — разводит руками Сергей.







Евгений Савельев ушел на дембель в 2012 году, служил тоже на Т-80. Говорит, что страха нет, и вообще настроен бодро. Евгений Савельев ушел на дембель в 2012 году, служил тоже на Т-80. Говорит, что страха нет, и вообще настроен бодро.

«В боевых действиях не участвовал, но у меня были отличные оценки и по танку, и по автомату. Да, жаль, что приходится действовать так жестко, но делать нечего. Нам сказали — на 20 дней в Чебаркуль, потом — „туда“», — рассказывает Евгений.







А вот Валентина Дроздова в слезах: она провожает на спецоперацию уже второго сына. Старший служит по контракту в войсках ПВО в Хабаровске, он уже был в одной «командировке» и ждет отправки на следующую. Теперь вот уходит и младший, а он только два года как из армии вернулся.

А вот Валентина Дроздова в слезах: она провожает на спецоперацию уже второго сына. Старший служит по контракту в войсках ПВО в Хабаровске, он уже был в одной «командировке» и ждет отправки на следующую. Теперь вот уходит и младший, а он только два года как из армии вернулся.

«Сын сказал: «"Пойду, и никаких там. Мать, надо защищать Родину". А он женился недавно!» — вытирая глаза, объясняет Валентина Петровна.



Сам сын, Виталий Дроздов, тоже служил наводчиком-оператором, но при мобилизации его уже успели повысить до командира танка.





Сам сын, Виталий Дроздов, тоже служил наводчиком-оператором, но при мобилизации его уже успели повысить до командира танка.

«Я учусь на товароведа — просто чтобы побыстрее отучиться и получить „корочки“ об образовании, работаю. Ну а сейчас на переобучение, но скорее, думаю, это „напоминалочка“ о навыках. Стараюсь холодно к этому относиться. Брат вот ездил — и ничего. Нет, страх есть, но он всегда есть, он иногда даже полезен», — рассудительно объясняет Виталий, обнимая маму.

Одного за другим в здание военкомата вызывают танкистов. Потом все мобилизованные снова выходят, смешиваются с толпой. Снова — смех, слезы, разговоры. Наконец — команда на построение. За мобилизованными прибыл автобус.

Когда автобус тронулся, провожающие зашумели. Все вместе. Женщины уже плакали откровенно. Оставшиеся мужики орали вслед: мол, мы за вами, не бздите, парни! Дайте там всем!

