«На сегодняшний день все медицинские учреждения продолжают работать в штатном режиме», — заверила Агата Ткачева.
По словам министра, медиков привлекают на призывные пункты, где они будут работать в составе медицинских комиссий: проводить обследование мобилизованных, определять их годность к военной службе. После окончания мобилизационных мероприятий предполагается возвращение медработников на место постоянной работы в больницах.
В пресс-службе ведомства замечают, что не все работники системы здравоохранения имеют статус пребывающих в запасе Вооруженных Сил РФ.
На воинском учете состоят:
— мужчины с медицинским образованием в звании солдата до 50 лет и в звании офицера до 70 лет (в зависимости от воинского звания);
— а также женщины с медицинским образованием в звании солдата до 45 лет включительно и в звании офицера до 50 лет.
Чтобы обеспечить бесперебойную работу медицинских организаций, в мирное время в плановом порядке осуществляют бронирование. То есть ведут отбор квалифицированных специалистов (имеющих диплом, сертификат, аккредитацию по своей специальности) и оформляют для них отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации и в военное время.