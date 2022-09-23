Мобилизация не повлияла на доступность и качество медицинской помощи в Челябинской области

Поликлиники и больницы продолжают работать в обычном режиме

Частичная мобилизация, которая проходит в Челябинской области и затрагивает в том числе медиков, не сказалась на работе больниц и поликлиник Южного Урала. Об этом в пятницу, 23 сентября, ИА «Первое областное» рассказала министр здравоохранения Челябинской области Агата Ткачева.

«На сегодняшний день все медицинские учреждения продолжают работать в штатном режиме»,

— заверила Агата Ткачева.

По словам министра, медиков привлекают на призывные пункты, где они будут работать в составе медицинских комиссий: проводить обследование мобилизованных, определять их годность к военной службе. После окончания мобилизационных мероприятий предполагается возвращение медработников на место постоянной работы в больницах.

В пресс-службе ведомства замечают, что не все работники системы здравоохранения имеют статус пребывающих в запасе Вооруженных Сил РФ.

На воинском учете состоят:

— мужчины с медицинским образованием в звании солдата до 50 лет и в звании офицера до 70 лет (в зависимости от воинского звания);

— а также женщины с медицинским образованием в звании солдата до 45 лет включительно и в звании офицера до 50 лет.

Чтобы обеспечить бесперебойную работу медицинских организаций, в мирное время в плановом порядке осуществляют бронирование. То есть ведут отбор квалифицированных специалистов (имеющих диплом, сертификат, аккредитацию по своей специальности) и оформляют для них отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации и в военное время.