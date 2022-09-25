В Госдуму внесли проект о единовременной выплате в 300 тысяч рублей для мобилизованных

Документом предусматриваются и другие меры поддержки для таких граждан и их семей

Депутаты внесли в Госдуму законопроект о единовременной выплате в размере 300 тысяч рублей лицам, которые подлежат частичной мобилизации. Также авторы инициативы Нина Останина, Мария Дробот, Алексей Корниенко и Татьяна Ларионова предложили ряд других мер для поддержки призванных на военную службу. Это следует из пояснительной записки к документу, размещенному в электронной базе Госдумы.

«Законопроект разработан в целях создания системы мер государственной поддержки граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ. В частности, проектом федерального закона предлагается установить таким гражданам единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей»,— говорится в пояснительной записке.

Кроме того, депутаты предлагают освободить мобилизованных россиян от уплаты процентов по ипотечным и потребительским кредитам на период прохождения службы, а также от налога на имущество. Законопроект предполагает выплату компенсации расходов на оплату ЖКХ в размере 50%; выплату ежемесячного пособия для детей до трех лет и пособия для беременной супруги мобилизованного; предоставление отсрочки являющимся единственными специалистами в сельской местности; выплату компенсации 50% стоимости ОСАГО; предоставление отсрочки родителю или совершеннолетнему родному брату или сестре ребенка-инвалида, который является единственным кормильцем в семье.

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации. В Минобороны РФ разъяснили, кого отправят на службу.

