«Смутно осознаю, что еду туда, где стреляют. Но значит, там нужны и спасатели»,

— разводит руками Александр.

«Отговаривала!»

— возражает Ирина.

«Но вроде их не должны бросить. Нам говорили о единовременных выплатах, о том, что во время слаживания будут платить по две тысячи в день. Так что не пропадут»,

— рассуждает Вячеслав.

«Сегодня планируется, выражаясь по-военному, поставка 35 ребят в Вооруженные силы. Они уедут в Свердловскую область, в Елань для прохождения боевого слаживания. Все с опытом военной службы: я пообщалась с военным комиссаром, ни одного случая мобилизации неслуживших. За ходом мобилизации пристально следят много разных организаций. На мою горячую линию поступают десятки звонков. Как правило, люди хотят проконсультироваться. Некоторые случаи связаны с тем, что военкоматы не учитывали состояние здоровья человека при наличии медицинских документов о болезни, препятствующей военной службе. Все такие случаи мы разбираем буквально за пару часов на прямой связи с военкомами, с военными прокурорами. Вчера таких случаев было два, сегодня еще двое находятся в стадии подтверждения»,

— прокомментировала ситуацию Юлия Сударенко.

«Знаете, мне кажется, это больше в интернете рассказывают всякие ужасы о призыве не служивших „срочку“, о разном беспределе. Нам на завод пришло около 70 повесток, никто прятаться не стал. Все пошли в военкомат. Кого-то завернули по возрасту или по здоровью, но уклонистов не было. Да это как-то и странно было бы, прятаться в такое время»,

— поделился с Юлией Сударенко один из призывников.

27 сентября объединенный военкомат Центрального и Советского районов отправил в военный учебный центр Елани (Свердловская область) партию из 35 призванных по мобилизации челябинцев. Большинство резервистов — работники завода «Трубодеталь». Уклонистов среди сотрудников новосинеглазовского предприятия не оказалось, передает корреспондент Первого областного информагентства.Друзей и родственников, пришедших проводить призывников на службу, как это водится, оказалось в несколько раз больше, чем самих мобилизованных: толпа перед крыльцом военкомата навскидку насчитывала больше сотни человек. Жены, матери, приятели не расходились, даже несмотря на нагрянувший в Челябинск промозглый холод. Кроме близких, проводить парней пришла уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.Мобилизованные, с которыми пообщалась омбудсмен, подтверждают данные военкома: в учебку, а затем в боевые части едут лишь парни младше 35 лет (по факту корреспондент Первого областного информагентства не нашел среди парней никого старше 30 лет), те, кто старше — это исключительно добровольцы. Сотрудник «Трубодетали» рассказывает: два добровольца, «мужчины бальзаковского возраста», уехали на переподготовку раньше. Сами пришли в военкомат и попросились в армию.Подавленными призывники не выглядят. На вопрос об эмоциях и самочувствии отвечают однообразно: «Да нормально… Нет пока эмоций». Вот у жен, конечно, глаза на мокром месте.Из Центрального и Советского районов Челябинска набирают в основном стрелков, пулеметчиков, танкистов. По словам Сударенко, в последние дни появился запрос на связистов. Но среди мобилизованных на площади можно найти ребят с самыми разными ВУСами (военно-учетными специальностями.).Александр с «Трубодетали», например, служил в войсках МЧС. Рядовому запаса уже объяснили, что в Елани его ждет переподготовка по профилю.Анатолий Костиков служил командиром машины термических дымовых средств в РХБЗ (войска радиохимической и биологической защиты. —). Костиков шутит и обнимает жену Ирину. Говорит, мол, супруга его даже не отговаривала.Веселье весельем, но глаза у резервиста красные, веки припухли. Но на вопрос о переживаниях он отмахивается: просто пиво вчера пил!Еще один сотрудник «Трубодетали», Вячеслав, демобилизовался в 2017 году. Служил разведчиком и связистом. Он тоже бодр, только признается, что волнуется за детей: младшей еще и года нет.Пулеметчик Станислав («ВУС 101!» — с гордостью представляется он) признается, что больше устал от ожидания: призовут — не призовут. Когда накануне получил повестку и извещение о выезде — даже успокоился. В мирной жизни Станислав, кстати, работал прорабом на стройке и говорит, что построил в Челябинске достаточно жилых домов.Одна из жалоб, как сообщили в аппарате омбудсмена, достаточно странная: к уполномоченному по правам человека обратилась супруга Сергея Максимовских. Говорит, военком забрал паспорт мужа и семья не успела оформить доверенность на получение средств со счета супруга. Юлия Сударенко заверила женщину, что подключит военную прокуратуру и разберется в вопросе. Комиссар уже успел сообщить ей, что паспорта ни у кого не забирают, это какая-то ошибка.