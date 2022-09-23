Специалистов высокотехнологичных отраслей не мобилизуют — Минобороны РФ

Ведомство назвало список освобожденных от военной службы россиян

IT-специалисты, работники связи, СМИ, финансового рынка не будут привлекаться на военную службу в рамках объявленной президентом частичной мобилизации. Об этом в пятницу, 23 сентября, сообщили в Минобороны РФ. Сообщение появилось в официальном телеграм-канале ведомства.

Речь идет о гражданах:

обеспечивающих устойчивую безопасную и целостную работу отдельных сооружений связи, включая центры обработки данных, а также средств связи и линий связи сети связи общего пользования, работающих в компаниях российских операторов связи;

работающих в аккредитованных организациях, которые действуют в сфере информационных технологий, в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации решений в области IT, а также в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры;

работающих в системообразующих организациях в сфере информации и связи, а также их взаимозависимых лицах, которые являются учредителем и (или) редакцией, издателем зарегистрированного средства массовой информации и (или) вещателем телеканала, радиоканала и задействованы в производстве и (или) распространении продукции СМИ;

работающих в организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение.

«Решение позволит обеспечить стабильную и бесперебойную работу финансовой системы страны, а также важных для граждан и экономики высокотехнологичных отраслей», — пояснили в ведомстве.

Основанием для освобождения от привлечения к призыву по мобилизации будут считаться списки, которые предъявят руководители этих организаций. Списки готовятся по установленной форме и подаются в Генеральный штаб ВС РФ.

При этом освобожденные от мобилизации должны обязательно иметь высшее образование по соответствующим специальностям и направлениям подготовки.