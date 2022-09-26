В отделении ОНФ по Челябинской области сформирован центр содействия людям, ошибочно призванным на военную службу по частичной мобилизации. Как сообщил Первому областному информагентству руководитель исполкома Общероссийского народного фронта по Челябинской области Денис Рыжий, общественники готовы брать такие случаи на контроль, но только если обратившиеся к ним действительно не попадают под действие указа президента.
Как следует из официального сообщения пресс-службы ОНФ, центры содействия развернуты на базе отделений Народного фронта во всех регионах России. Цель — избежать нарушений указа президента Рф о частичной мобилизации, а также проконтролировать организацию быта мобилизованных.
«В Челябинской области случаев призыва по ошибке пока не зафиксировано, надеюсь, такого и не случится. Но мы все равно должны учитывать человеческий фактор. Например, в приказах военкоматов четко указано, что мобилизации подлежат только граждане, уже имеющие опыт военной службы. Неслужившие люди повесток получать просто не должны. Если такое произошло, человек может попытаться самостоятельно решить вопрос с военкоматом, может обратиться к нам. Мы возьмем ситуацию на контроль и проследим, чтобы нарушений закона не возникало», — объяснил Денис Рыжий.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Согласно документу и последовавшим за ним распоряжениям, призыву по мобилизации подлежат граждане, имеющие опыт военной службы, требующуюся сегодня армии военно-учетную специальность.
Об отправке первой партии мобилизованных из Сосновского района можно прочитать в репортаже Первого областного информагентства.
Как следует из официального сообщения пресс-службы ОНФ, центры содействия развернуты на базе отделений Народного фронта во всех регионах России. Цель — избежать нарушений указа президента Рф о частичной мобилизации, а также проконтролировать организацию быта мобилизованных.
«В Челябинской области случаев призыва по ошибке пока не зафиксировано, надеюсь, такого и не случится. Но мы все равно должны учитывать человеческий фактор. Например, в приказах военкоматов четко указано, что мобилизации подлежат только граждане, уже имеющие опыт военной службы. Неслужившие люди повесток получать просто не должны. Если такое произошло, человек может попытаться самостоятельно решить вопрос с военкоматом, может обратиться к нам. Мы возьмем ситуацию на контроль и проследим, чтобы нарушений закона не возникало», — объяснил Денис Рыжий.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Согласно документу и последовавшим за ним распоряжениям, призыву по мобилизации подлежат граждане, имеющие опыт военной службы, требующуюся сегодня армии военно-учетную специальность.
Об отправке первой партии мобилизованных из Сосновского района можно прочитать в репортаже Первого областного информагентства.