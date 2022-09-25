Гендиректор «Росатома» назначил допвыплаты мобилизованным сотрудникам

Алексей Лихачев также сообщил и о других видах поддержки для этой категории

Обращение к сотрудникам атомной отрасли опубликовано в корпоративном издании «Страна Росатом». Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев уточнил, стоит ли ждать повесток тем, кто работает на госкорпорацию.

«Отсрочку от призыва на военную службу имеют, в том числе, работники оборонно-промышленного комплекса, и те, кто задействован в выполнении гособоронзаказа. Сейчас мы ведем работу с Министерством обороны и другими ведомствами, определяем дополнительные категории работников, на которых тоже будет распространяться бронирование. Но определенная часть сотрудников „Росатома“, конечно же, будет мобилизована. Поэтому главная задача сейчас — помочь нашим ребятам»,— заявил в обращении глава «Росатома».

В качестве поддержки мобилизованным объявлено о сохранении рабочих мест и материальной поддержке. Распоряжением Алексея Лихачева назначается ежемесячная денежная выплата, о размере которой пока не сообщается. Кроме того, расширят льготы на поддержку детей и детского отдыха и увеличат компенсацию по ипотечным платежам.

Автор: Антонина Лопаева