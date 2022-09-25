Министерство обороны России дало разъяснения по частичной мобилизации. В первую очередь призывать будут граждан с востребованными военными специальностями. Это стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители. Информацию опубликовали в официальном телеграм-канале Минобороны.
Под частичную мобилизацию попадают:
• граждане с боевым опытом;
• рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, старшие — до 55 лет;
• те, кто уехал ненадолго из страны и по месту жительства в России состоят на воинском учете.
Не будут призываться в рамках частичной мобилизации:
• забронированные граждане, к ним относятся работники предприятий оборонной промышленности;
• признанные временно не годными по состоянию здоровья;
• занятые постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидами I группы;
• имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет;
• те, чьи матери кроме них имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа;
• военные пенсионеры в отставке (кому больше 65 лет или которые были сняты с воинского учета по состоянию здоровья);
• граждане, проживающие вне России и не состоящие на воинском учете.
В разъяснениях Минобороны также говорится:
- у каждого региона свое задание по частичной мобилизации с учетом имеющегося мобилизационного резерва — квот нет;
- женщин по частичной мобилизации могут призвать на должности медработников, но потребность в таких специалистах сейчас минимальная;
- количество граждан, призываемых из запаса, не будет превышать 1% общего количества мобилизационного резерва (это 300 тыс. человек);
- граждане, попавшие под мобилизацию, получат выплаты и все социальные гарантии как военнослужащие, которые служат по контракту.
Частичная мобилизация действует в России с 21 сентября.