Минобороны России разъяснило правила частичной мобилизации

В ведомстве рассказали, кого будут призывать в первую очередь

Министерство обороны России дало разъяснения по частичной мобилизации. В первую очередь призывать будут граждан с востребованными военными специальностями. Это стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители. Информацию опубликовали в официальном телеграм-канале Минобороны.

Под частичную мобилизацию попадают:

• граждане с боевым опытом;

• рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, старшие — до 55 лет;

• те, кто уехал ненадолго из страны и по месту жительства в России состоят на воинском учете.

Не будут призываться в рамках частичной мобилизации:

• забронированные граждане, к ним относятся работники предприятий оборонной промышленности;

• признанные временно не годными по состоянию здоровья;

• занятые постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидами I группы;

• имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет;

• те, чьи матери кроме них имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа;

• военные пенсионеры в отставке (кому больше 65 лет или которые были сняты с воинского учета по состоянию здоровья);

• граждане, проживающие вне России и не состоящие на воинском учете.

В разъяснениях Минобороны также говорится:



у каждого региона свое задание по частичной мобилизации с учетом имеющегося мобилизационного резерва — квот нет;

женщин по частичной мобилизации могут призвать на должности медработников, но потребность в таких специалистах сейчас минимальная;

количество граждан, призываемых из запаса, не будет превышать 1% общего количества мобилизационного резерва (это 300 тыс. человек);

граждане, попавшие под мобилизацию, получат выплаты и все социальные гарантии как военнослужащие, которые служат по контракту.

Частичная мобилизация действует в России с 21 сентября.