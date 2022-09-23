За мобилизованными гражданами сохранят рабочие места

Правительство России утвердило постановление о защите трудовых прав

Правительство России утвердило постановление о сохранении рабочих мест для мобилизованных граждан. Они смогут сохранить трудовой договор и позже вернуться на прежнее место работы. Необходимые для этого изменения внесены в особенности правового регулирования трудовых отношений. Норма будет действовать в 2022 и 2023 году. Об этом сообщает официальный телеграм-канал кабмина.

Трудовые договоры с гражданами, призванными по частичной мобилизации, будут приостановлены, но не расторгнуты. Их рабочие места будут сохранены.

Частичная мобилизация действует в России с 21 сентября. Ранее Минобороны России выступило с официальными разъяснениями по регламенту призыва.