Минцифры РФ опубликовало список специальностей, рекомендованных к отсрочке от частичной мобилизации

В перечень вошли 195 специальностей

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ опубликовало в своем телеграм-канале список специальностей и приоритетных направлений подготовки высшего образования, которые подходят под критерии освобождения от частичной мобилизации для специалистов IT и связи.

«Уточнили, какое образование имеют профильные специалисты в ИТ-компаниях и операторах связи. Перечень составлен на основе предложений отраслевых ассоциаций и системообразующих компаний и в целом комплексно отражает структуру их занятости. ИТ и связь развиваются стремительными темпами, поэтому многие в отрасль приходят из смежных специальностей»,— говорится в сообщении.

В рекомендуемый перечень вошли специальности физико-математического, химико-биологического направлений; технические специальности; направления, связанные с информационными технологиями и коммуникациями; журналистика; юриспруденция; управленческие специальности; градостроительство и архитектура; гидрометеорология; социология; торговое дело, правоохранительная деятельность; реклама и связи с общественностью; экономика; психология; лингвистика; землеустройство и кадастры; металлургия; авиастроение; геология; горное дело и многие другие.

При этом в ведомстве подчеркнули, что наличие указанной в перечне специальности и трудоустройство в аккредитованной ИТ-организации или в операторе связи само по себе не дает права на освобождение от призыва. Необходимо выполнять критически важные функции в компании.

Минцифры РФ также сообщило, что с сегодняшнего дня на «Госуслугах» будет открыта форма по отсрочке от частичной мобилизации. Заявление оформить должен сам сотрудник, к нему необходимо будет приложить форму подтверждения его соответствия необходимым требованиям, подписанную электронной подписью генерального директора организации.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о том, работники каких отраслей не будут привлекаться на военную службу в рамках объявленной президентом РФ частичной мобилизации.

Более подробно о том, кого мобилизуют, читайте в нашем материале.