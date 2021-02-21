Строительство аквапарка, продление больничных пенсионерам и задержание чиновника: чем жила Челябинская область на этой неделе

Редакция Первого областного информационного агентства представляет традиционный дайджест

Итоги уходящей недели — в традиционном дайджесте от ИА «Первое областное».

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер инициировал закон о выделении субсидии жителям региона на газификацию.



Проблемную набережную в Челябинске все-таки достроят. На работы городская администрация потратит 490 миллионов рублей.

Юная предпринимательница создаст фонд для помощи врачам, которые работают в «красной зоне».

На северо-западе Челябинска появится аквапарк. Строительство объекта анонсировал Алексей Текслер.

В Магнитогорске строят новый сортировочный комплекс и мусорный полигон.

Осенью этого года в челябинском микрорайоне Академ Риверсайд планируют завершить строительство новой школы.

В Челябинске презентовали обновленную регистратуру ГКБ № 1. Теперь посетителей принимают сразу в нескольких окнах.

В мэрии Челябинска Первому областному информагентству рассказали, что будет во дворе дома облисполкома.



Челябинский Доктор Женя встретился в Москве с чиновниками из Минздрава России и рассказал о проблемах «уличной медицины».

На минувшей неделе Олег Митяев отпраздновал 65-летие. Первое областное информагентство узнало, по каким правилам живет артист.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер продлил ковидные больничные для работающих пенсионеров и ввел ряд послаблений.

Южноуральцам рассказали, что такое соцконтракт, кто на него имеет право, как его заключить и на что можно потратить деньги.

В Челябинске вице-мэра Олега Извекова задержали по подозрению в получении взятки. В пятницу чиновнику избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Пять достопримечательностей Челябинской области вошли в 500 культурных брендов России.

Житель Магнитогорска лишился обеих ног из-за несчастного случая, но смог стать профессиональным спортсменом. Рассказываем историю настоящего Мужчины накануне праздника.

Челябинскую область посетил вице-председатель правительства Марат Хуснуллин. Он посетил несколько объектов и оценил работу губернатора.