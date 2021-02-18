Алексей Текслер продлил ковидные больничные для работающих пенсионеров

Режим вынужденной самоизоляции для пожилых сохраняется еще на две недели

В четверг, 18 февраля, губернатор Челябинской области Алексей Текслер отменил часть коронавирусных ограничений. Но послабления не коснулись южноуральцев старше 65 лет. Режим вынужденной самоизоляции пожилых граждан губернатор продлил еще на две недели.

«Режим самоизоляции граждан старше 65 лет продлевается с 22 февраля по 7 марта 2021 года», — сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Напомним, ранее первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт рассказала, что власти думают над отменой ковидного карантина для пожилых. Гехт призвала челябинцев почтенного возраста активнее делать прививки от коронавируса и смелее выходить на работу и в свет.

С начала прививочной кампании в регионе уже привились 57,5 тысячи человек.

К концу 2021 года власти планируют привить от ковида 60% всего взрослого населения области — это поможет создать популяционный иммунитет.