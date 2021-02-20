Марат Хуснуллин: «Работой губернатора удовлетворен!»

Вице-премьер правительства РФ пообещал дополнительное финансирование на строительство дорог и жилья в Челябинской области

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин завершил рабочую поездку по Южному Уралу. Итоги для региона более чем благоприятны: только на развитие улично-дорожной сети в Магнитогорске в ближайшее время будет выделено 770 миллионов. По другим вопросам вице-премьер также пообещал серьезную финансовую помощь.



Напомним, 19—20 февраля Марат Хуснуллин работал в Магнитогорске и Челябинске, его сопровождали полпред президента по УрФО Владимир Якушев и губернатор Алексей Текслер. В городе металлургов вице-премьер посетил производственные площадки ММК и осмотрел процесс строительства парка «Притяжение», уникального проекта преобразования городской среды. В Челябинске федеральный гость ознакомился с новым терминалом аэропорта имени Курчатова и жилым комплексом Evo Park, кроме того, он провел совещание по социально-экономическому развитию региона.





«Я впервые побывал на Магнитогорском металлургическом комбинате. Поражен объемами инвестиций, тем, насколько это огромный объект. И главное, он продолжает развиваться. Посмотрели на парк „Притяжение“ — это объект мирового уровня. Самое главное, комбинат делает его за свои личные деньги, 25 миллиардов инвестиций! Поступало обращение в адрес президента о развитии дорог в области. Мы договорились с Алексеем Леонидовичем (Текслером. — Прим. ред.), что, если подрядчик будет справляться, выделим деньги на дороги опережающими темпами, закончим все объездные дороги. Посмотрели объемы вводимого жилья, я удовлетворен соотношением „цена — качество“. И здесь с Алексеем Леонидовичем мы договорились разработать программу, чтобы на базе Челябинской области реализовывать пилотный проект и отрабатывать различные механизмы, в том числе комплексного развития территорий. Я посмотрел площадку, которую потенциально руководство предлагает к комплексному развитию, считаю, что она перспективна», — поделился впечатлениями Марат Хуснуллин.

Полпред Владимир Якушев также отметил, что на совещании «за закрытыми дверьми» были обозначены точки роста области в 2021 году. В основном это именно жилищное строительство и всё, что связано с развитием общественного транспорта и агломераций.

Губернатор Алексей Текслер перечислил другие вопросы, которые глава региона успел обсудить с гостем за двое суток. Это, в частности, реконструкция магнитогорского аэропорта. Что касается воздушных ворот Челябинска, то с 1 мая в столице Южного Урала начнут работать международные авиаперевозки.

«Другой вопрос — дорожное строительство. Мы готовы опережающими темпами строить наши дороги. Марат Хуснуллин ведет переговоры в правительстве о возможности перебросить федеральные деньги на более ранний период», — отметил Алексей Текслер.

Вице-премьер рассказал, что в планах Росавтодора уже стоит реконструкция федеральной трассы М-5. Магистраль очень важна, но на сложных горных участках отличается высокой аварийностью. Хуснуллин отметил, что по просьбе губернатора ряд участков М-5 «Урал» будут реконструированы раньше срока, там появится четырехполосное движение. Кроме того, уже в этом году будет закончено расширение дороги Челябинск — Екатеринбург. Возвращаясь к магнитогорскому парку «Притяжение», Марат Шакирзянович пообещал, что уже на следующей неделе будет опубликовано распоряжение правительства РФ о выделении 770 миллионов рублей на дальнейшее развитие улично-дорожной сети. А если магнитогорские дорожники будут справляться успешно, то на 2021 год будут переброшены средства, запланированные на более поздние периоды.





Хуснуллин коснулся и такой немаловажной проблемы, как расселение ветхо-аварийного жилого фонда. Он заявил, что Челябинская область в этой программе действует с опережением. Сегодня губернатор и вице-премьер договорились, что если регион сможет ускориться с темпами строительства жилья вообще, то федеральная сторона изыщет и дополнительные средства для приобретения жилья под расселение «аварийки». А значит, люди смогут раньше переехать в новые квартиры. Вице-премьер поставил задачу: не к 2024-му, а уже к 2023 году закончить программу расселения.