Закрыли и уволили: вице-мэра Челябинска взяли под стражу на два месяца

Решение принял Центральный районный суд

Сегодня, 19 февраля, вице-мэра Челябинска Олега Извекова отправили в СИЗО на два месяца, а глава города Наталья Котова предложила ему уволиться. Чиновник обвиняется в получении взятки в крупном размере. О том, как прошло судебное заседание, — в материале корреспондента Первого областного информагентства.

Меру пресечения Олегу Извекову избирали в Центральном районном суде. В 10:25 обвиняемого завели в зал за несколько минут до появления судьи Натальи Губки. Олег Извеков был в деловом костюме, без галстука. Напомним, что его задержали сотрудники ФСБ накануне, 18 февраля, видимо, в рабочее время. На вопрос судьи о месте работы Олег Извеков ответил: «До вчерашнего дня работал заместителем главы Челябинска».

Судья зачитал права обвиняемого. Отводов составу суда ни у адвоката Натальи Гребенщиковой, ни у стороны обвинения — исполняющего обязанности прокурора отдела по надзору за исполнение законодательства по противодействию коррупции Дениса Асадуллина — не было.

Адвокат попросила суд об удалении прессы до момента оглашения постановления о мере пресечения.

Наталья Гребенщикова сослалась на то, что хочет озвучить медицинские документы, которые не предназначены для публичного разглашение из-за медицинской тайны. Денис Асадуллин на это заявил, что будут исследованы материалы дела, показания допрошенных лиц.

В 10:30 суд, с учетом мнения защиты и обвинения, попросил представителей СМИ удалиться.

В 10:51 из зала суда под конвоем вывели Олега Извекова. Судья удалилась в совещательную комнату.

В 11:12 Олега Извекова снова завели в зал судебных заседаний. Затем зашли журналисты.

Судья сообщила, что органы предварительного следствия опасаются, что Извеков может скрыться или воздействовать на ход дела, так как долгое время занимал высокий пост в администрации Челябинска.

«Никаких препятствий для отказа в удовлетворении ходатайства прокурора нет», — сказала судья.

В ходе оглашения решения судья отметила, что по делу как взяткодатель проходит Вячеслав Бежин. Он написал явку с повинной и сотрудничает со следствием.

Суд постановил заключить Олега Извекова под стражу сроком на два месяца — до 17 апреля 2021 года.

В 11:21 судья завершила оглашение постановления и удалилась.

«В ходе предварительного расследования установлено, что Олег Извеков, находясь на посту вице-мэра по экономическому развитию и инвестициям, в период с 1 апреля по 1 июля 2020 года получил взятку в размере 450 тысяч рублей лично от директора „Суворов-IT“ по муниципальному контракту за установку тепловизоров. Сумма контракта составила 3,5 миллиона рублей. Установлено, что Извеков имеет заграничный паспорт, но в настоящее время его местонахождение не установлено. Со стороны защиты было указано, что скрываться не намерены, была представлена совокупность документов о кредитных обязательствах, наличии несовершеннолетних детей. Были представлены медицинские документы», — прокомментировал после судебного заседания Денис Асадуллин.

Спустя 40 минут после суда, появилось информация о том, что Олегу Извекову будет предложено написать заявление об увольнении по собственному желанию.

«Временно исполнять обязанности вице-мэра по экономическому развитию и инвестициям будет заместитель главы Челябинска Валерий Смирнов», — сообщил начальник управления информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов.

Напомним, 18 февраля Олег Извеков задержан по подозрению в получении взятки в крупном размере, возбуждено уголовное дело.



