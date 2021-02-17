«100 пациентов в час без очередей»: в Челябинске презентовали обновленную регистратуру ГКБ № 1

На реорганизацию поликлиник больницы направили более 26 миллионов рублей

В Челябинске состоялась презентация обновленной регистратуры в поликлинике № 1 при ГКБ № 1. Новый формат работы медучреждения оценил заместитель главы Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев.

За год во всех поликлиниках ГКБ № 1 в рамках проекта «Открытая регистратура» провели ремонт, а также полностью изменили формат работы с пациентами. Теперь посетителей принимают в нескольких окнах, что позволяет избежать очередей. На ремонт холлов и организацию рабочего процесса из бюджетов разных уровней направили более 26 млн рублей. Ремонт регистратуры поликлиники № 1 обошелся больнице в 12 миллионов рублей.

«Через поликлинику № 1 проходят около 100 пациентов час. Но сегодня мы не видим скопления людей, очередей к регистратору. Нововведения позволяют оказывать пациентам медпомощь на новом уровне. Работы шли год, но они того стоили — сегодня мы приходим в больницу XXI века, где все четко, по плану, максимально информатизировано», — прокомментировал ситуацию Сергей Авдеев.

Помимо реорганизации работы регистраторов в холлах поликлиник установлены электронные табло с расписанием врачей. Здесь также есть комфортные зоны ожидания.

Кроме того, в поликлинике № 1 в ближайшее время откроется после ремонта отделение медпрофилактики, в нем будут установлены цифровой флюорограф и маммограф.