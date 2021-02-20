Вице-премьер Марат Хуснуллин восхитился будущим магнитогорским парком «Притяжение»

Высокий гость пообещал добиться финансирования на дорожное строительство вокруг уникального комплекса

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин работает сегодня в Челябинской области. Его поездка началась с Магнитогорска, федерального чиновника сопровождают полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, а также председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников.



В Магнитогорске гости посетили территорию, где идет строительство нового парка «Притяжение». Этот комплекс должен стать одним из самых крупных объектов государственно-частного партнерства. Инициатор проекта — ПАО «ММК». Парк займет площадь в 400 гектаров, здесь будут построены музейно-образовательный комплекс, медицинский центр, крытой бассейн, ледовая арена, отель, детский центр развлечений и многое другое. Объем частных инвестиций — порядка 25 миллиардов рублей. К сентябрю для энергоснабжения комплекса будет построена электроподстанция.

«Я восхищен масштабом увиденного. С точки зрения производства металла и строительства. Это колоссальная работа. Я могу с уверенностью сказать: то, что я увидел, — это строительный шедевр мирового уровня», — отозвался Марат Хуснуллин о парке.

Проект интегрируется в существующее городское пространство. Правительством РФ для этого уже выделены средства в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Магнитогорск их освоил в прошлом году на строительство и реконструкцию первого этапа в размере 600 миллионов.

«В Магнитогорске работает социально ориентированный бизнес. Этот парк — инвестиции градообразующего предприятия. Магнитогорск всегда этим отличался, здесь очень серьезные традиции. Это одна из главных черт, которая отличала этот город среди других, так как градообразующее предприятие делает инвестиции в развитие городской среды», — заметил Владимир Якушев.



Кроме того, вице-премьер, губернатор и полпред посетили производственные площадки Магнитогорского металлургического комбината.

«Магнитогорск является одним из важнейших и для экономики, и для социальной сферы, второй город по численности населения Челябинской области. Это фактически вторая столица Южного Урала. Развитие Магнитогорска как агломерации, в которую входят ближайшие районы области, реализуется в рамках тех мероприятий, которые мы обсуждали еще 1,5 года назад», — прокомментировал губернатор Алексей Текслер.

Губернатор отметил, что в рамках сегодняшней встречи обсуждается договоренность о выделении правительством Российской Федерации средств на дальнейшее строительство и реконструкцию улично-дорожной сети вокруг парка, который расположен внутри города.