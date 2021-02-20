Пять достопримечательностей Челябинской области вошли в 500 культурных брендов России

Среди них озеро Зюраткуль и Игорь Курчатов

На портале «Живое наследие» опубликован шорт-лист из 500 необычных достопримечательностей со всей России. Из объектов Челябинской области больше всего внимания приковано к урочищу Пороги, парку Аркаим, озеру и парку Зюраткуль, челябинскому метеориту и... аэропорту имени Игоря Курчатова ( в категории «Гении места»). В расширенном списке «1 000 культурных брендов» еще были памятный знак «Палатка первых строителей Магнитогорска», парк Иткульской культуры, Большая каменная река Таганая, монумент «Тыл — фронту» в Магнитогорске.





Теперь список из 500 культурных и туристических достопримечательностей выходит на народное голосование. Пользователи «Живого наследия» могут отдать свой голос за самый яркий и важный объект. Набравшие большее число голосов получат подарки: повышенное внимание со стороны туристов, персональную консультацию экспертов по развитию туристического и культурного бренда и небольшой мини-проект по продвижению «под ключ».