Соцконтракт в Челябинской области — 2021: как заключить и на что потратить деньги

Попавшим в трудную жизненную ситуацию государство готово выделить до 250 тысяч рублей

В прошлом году южноуральцы получили новую меру поддержки от государства — социальный контракт. Соцзащита выплачивала людям деньги, на которые можно было погасить долги ЖКХ, оплатить учебу или просто одеться-питаться. Опыт на уровне региона признали успешным. И теперь его расширяют.

«В 2021 году социальные контракты смогут заключить около 9 тысяч человек. На эти цели предусмотрено 812 миллионов рублей. Чаще всего наши земляки направляют средства на приобретение товаров первой необходимости», — заявила министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Кто имеет право?

Заключить соцконтракт могут семьи, где доход на одного человека не превышает прожиточный минимум.

Какую сумму выделят на семью?

В этом году максимальный размер соцконтракта увеличили с 80 тысяч до 250 тысяч рублей. Однако на руки выдают не всю эту сумму. Помощь зависит от того, на какие цели семья готова потратить государственную поддержку.

Как можно потратить деньги?

В этом году предусмотрены четыре пункта, по которым можно потратить деньги.

1. Поиск работы. Безработные южноуральцы при трудоустройстве на низкооплачиваемые вакансии могут дополнительно получать ежемесячное пособие в размере прожиточного минимума, но не более четырех месяцев. Размер пособия в 2021 году — 12 тысяч 32 рубля в месяц.

2. Открытие бизнеса. Для этого нужно составить бизнес-план и зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого. По этому направлению как раз и можно получить до 250 тысяч рублей.

3. Приобретение товаров первой необходимости, одежды, обуви, лекарственных препаратов, товаров дошкольного и школьного образования. На эти цели малоимущие граждане могут получать ежемесячное пособие в размере прожиточного минимума. Сейчас это 12 тысяч 32 рубля. Но не больше шести месяцев.

4. Ведение личного подсобного хозяйства. Такой вариант помощи предусмотрен, но пока не разработаны нормативы дохода от продажи плодов. Поэтому данную меру поддержки пока не оформляют.

Куда обращаться?

Заключить соцконтракт можно в органах соцзащиты по месту жительства. Здесь же подскажут, какие нужно принести документы, и посоветуют, на какой вид поддержки написать заявление.